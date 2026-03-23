Santiago, motorista: "Antes llenaba el depósito con 10 euros y ahora son 15; la rebaja viene muy bien y se agradece"

El segundo día de aplicación del decreto anticrisis del Gobierno ha traído consigo una rebaja en los precios de la gasolina, un efecto directo de la bajada del IVA de los combustibles al 10 %. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha conectado con Pilar Cisneros, quien se ha desplazado hasta una gasolinera para comprobar en directo cómo reciben los clientes esta medida. Este lunes, calificado por Cisneros como "el día de la gran repostada", muchos conductores se han acercado a llenar sus depósitos.

Pilar Cisneros ha constatado que, si bien "cualquier rebaja, bienvenida sea", existen matices importantes. La periodista ha observado que la bajada de precio varía significativamente entre gasolineras, incluso entre las de la misma compañía. En la estación de servicio donde se encontraba, el diésel ha bajado unos 10 céntimos, situándose en 1,96 euros el litro, mientras que la gasolina sin plomo 95 ha experimentado una caída mayor, pasando de estar por encima de los 2 euros a 1,81 euros, una rebaja que se acerca a los 20 céntimos pero que no alcanza los 30 céntimos prometidos por el presidente del Gobierno.

Alivio entre los consumidores

La sensación general entre los consumidores es de alivio, aunque moderado. Así lo ha expresado Santiago, un conductor entrevistado por Cisneros, quien ha afirmado que esperó a que se aplicara la medida para repostar. "La verdad que sí, he esperado a que bajara", ha comentado, confirmando que el descuento le viene bien para sus desplazamientos diarios en moto y los de fin de semana en coche.

Pilar Cisneros, desde una gasolinera

Santiago ha explicado cómo la escalada de precios le ha afectado directamente en su día a día: "A la hora de llenar el depósito, lo que antes dejó la moto, 10 euros era una semana, ahora son 15". Por ello, ha celebrado la medida con un "totalmente, vamos. Siempre se agradece rebajar", una frase que resume el sentir de muchos ciudadanos ante la leve tregua en los precios. Además, Cisneros ha destacado otra rebaja significativa: el precio de la bombona de butano ha caído casi dos euros, pasando de 17 euros a 15,06 euros.

Los transportistas, en pie de guerra

Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos. El sector del transporte denuncia que la bonificación de 20 céntimos para profesionales se queda en la práctica en 15 céntimos al eliminarse el gasóleo profesional. La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS) ha mostrado su descontento y ha advertido sobre movilizaciones nacionales si el Ejecutivo no rectifica. "El sector no puede aceptar un decreto que le deja en peores condiciones", han asegurado.

El presidente de ATRADIS, Santiago Gutiérrez, considera la bonificación "insuficiente". Según sus cálculos, en las tres primeras semanas de conflicto, los transportistas han asumido casi 250 millones de euros en sobrecostes. La asociación explica que "un camión que consume 1.000 litros de diésel recibe 150 € de ayuda, en vez de los 200 € que corresponderían al 20 %". Esta situación, sumada a la incapacidad de repercutir los costes a los clientes, pone al sector en una situación muy injusta.

Un paquete de medidas con luces y sombras

Este decreto forma parte de un plan de choque de 5.000 millones de euros diseñado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra. Incluye medidas como la reducción del IVA en electricidad y gas, ayudas a colectivos vulnerables y la suspensión del impuesto de generación eléctrica del 7 %. Un experto señala que la bonificación a profesionales busca "evitar una inflación de segunda ronda".

A pesar del alivio que estas acciones suponen para las familias en la factura de la luz, el gas o el butano, sectores productivos como la agricultura y la ganadería también reclaman más atención. El agricultor Donaciano Dujo advierte: "Estaremos en la ruina si la subida de la gasolina no la compensan al 100%; los 20 céntimos que nos han dado a lo mejor lo suben la semana que viene". Mientras tanto, otra medida del Ejecutivo, la congelación temporal de los precios del alquiler, enfrenta dificultades en el Congreso, lo que añade incertidumbre sobre su impacto real.