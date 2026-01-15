Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, explica cómo está Julio Iglesias: "Cree que no va a haber nada; está molesto, han ensuciado su vida"

En medio de la tormenta mediática por la denuncia por presunto acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias, su amigo y miembro del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa, ha hablado en el programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. Arcusa ha desvelado que habló con el cantante, quien se encuentra tranquilo porque considera que "no hay razón para esta denuncia".

La teoría del montaje y los beneficiarios

Arcusa sostiene que todo podría ser un montaje y se pregunta quién se beneficia de la situación. Para él, hay dos posibles interesados: por un lado, las denunciantes, quienes podrían haber sido convencidas por "algún abogado listillo" para "sacarle pasta" a Iglesias.

Alamy Stock Photo Cantante Julio Iglesias. Octubre de 1982

Por otro, apunta a una intencionalidad política, sugiriendo que "el gobierno" podría haber sacado el caso para desviar la atención y ha afirmado: "El primer posible acusado de un crimen es el que, el beneficiario".

Según el relato de Arcusa en el programa de Carlos Herrera, la defensa de Julio Iglesias no se basa en negar los hechos, sino en el consentimiento.

TE PUEDE INTERESAR El análisis de Nacho Abad sobre las denuncias a Julio Iglesias: la comparación con otros casos

Esta versión choca frontalmente con la de las denunciantes, que describen la casa de Iglesias como un lugar "de control total, de acoso y de terror". Arcusa lo niega, asegurando que es una "casa normal" en la que ha trabajado y convivido con más gente. "No coincide con el personaje", ha sentenciado, aunque admite que Julio Iglesias es "muy meticuloso y controla bastante todo", pero no un acosador.

El juicio paralelo y la cancelación

Arcusa también ha lamentado el juicio paralelo que ya se está produciendo en los medios, donde "se da por culpable" a su amigo.

Ha mostrado su preocupación por el futuro de la serie sobre su vida que prepara Netflix, temiendo que se cancele antes de que haya una sentencia. "Hay que esperar a ver qué pasa con la denuncia", ha insistido, pidiendo que se respete la presunción de inocencia.

En esta misma línea, el propio Carlos Herrera, pedía cautela y hacía un llamamiento para que se respete el tiempo de la justicia. El comunicador criticó el «espectáculo de morbo» que se ha generado, señalando que, independientemente del resultado judicial, para algunos sectores Julio Iglesias ya ha sido juzgado y condenado. Herrera insistía en la importancia de aferrarse al «principio sagrado» según el cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, una idea que entronca directamente con la preocupación de Arcusa por el juicio mediático.

COPE Carlos Herrera en los estudios de COPE

Herrera también ponía el foco en la utilización política del caso, calificando el lema «Yo sí te creo» como una consigna que, a su juicio, se aplica de manera selectiva. Según su análisis, la condena pública parece depender de si el denunciado es percibido como «progre de izquierdas» o «sospechoso de ser de derechas». En este último caso, ha afirmado, se dicta inmediatamente una «condena de muerte civil» desde ciertas esferas políticas, antes de que los tribunales se pronuncien.

Finalmente, el director de 'Herrera en COPE' añadía una reflexión más amplia sobre el contexto actual, recordando que en el siglo XXI las mujeres cuentan con todo tipo de leyes que las protegen para no tener que soportar ninguna «conducta impropia y ningún abuso». Ha subrayado que existen fiscalías especiales, sindicatos y asociaciones, recursos disponibles para que nadie, ni mujeres ni hombres, tenga que permanecer en un trabajo donde puedan sentirse incómodos o tolerar comportamientos indebidos por parte de sus superiores. Puedes escuchar aquí esa reflexión íntegra.