"Mi bisabuelo era agregado militar artillero y era espía; murió envenenado. Mi bisabuela pensó que murió de un infarto"

El programa 'Herrera en COPE' ha abierto sus micrófonos en la sección 'La Hora de los Fósforos' para hablar de un mundo tan fascinante como secreto: el del espionaje. La llamada más impactante ha sido la de María, una oyente que ha compartido la asombrosa historia de su familia. Su bisabuelo, lejos de ser solo un militar, fue un espía español que tuvo un final trágico y misterioso en plena Segunda Guerra Mundial.

Un secreto familiar al descubierto

María ha relatado que su bisabuelo era agregado militar artillero en Inglaterra y la "mano derecha" del entonces embajador, el duque de Alba. Sin embargo, su labor diplomática ocultaba una doble vida como espía para España. "Él se murió envenenado por una espía francesa", ha confesado la oyente. La familia, ajena a esta realidad, vivió engañada durante años, ya que la versión oficial que le dieron a su bisabuela fue que había fallecido por "un infarto, algo al corazón o algo así".

El secreto no fue revelado hasta que su bisabuela tenía "40 o 50 años". Como detalle curioso, María ha añadido que su bisabuela era muy devota de San Pascual Bailón y, al parecer, el día del fallecimiento "escuchó los tres golpes" con los que este santo, según la creencia popular, avisa de la muerte de un ser querido.

Espías en la vida cotidiana

Otro de los testimonios destacados ha sido el de José Manuel, quien tuvo una relación comercial con un exagente del KGB de origen español. Este hombre, hijo de un "niño de la guerra" que creció en Rusia, utilizaba sus negocios como tapadera. Según el oyente, este tipo de agentes no se parecen a los de la ficción: "Los espías no son como nos creemos en las películas, no, no, ni mucho menos, los espías hacen de todo, son chicos para todo".

José Manuel ha explicado que el exagente operaba en varios países, incluido Angola durante la intervención soviética, y que posteriormente se enteró de que había estado "de asesor con los independentistas en Cataluña" durante el primer movimiento en la época de Rajoy. Su coartada siempre era la de ser un hombre de negocios que buscaba inversores y montaba empresas de importación.

El programa también ha recogido historias de espionaje a pequeña escala. Es el caso de otra oyente llamada María, que se ha definido como una "espía de visillo". Colaboró activamente con la policía para acabar con el menudeo de droga en su calle, llegando a ceder su propio piso para que los agentes pudieran pillar a los traficantes "in fraganti". Por su parte, Javier ha contado la tierna historia de cómo espió a su hijo de siete años, con disfraz incluido, en su primer día yendo a comprar solo al supermercado para garantizar su seguridad.

Las anécdotas han continuado con María José, que asistió a la boda de un espía al que su mujer acabó dejando por una infidelidad, e Isabel, cuyos hermanos le pintaron los cigarrillos con un líquido amargo para que dejara de fumar. Un mosaico de relatos que demuestra que, en mayor o menor medida, el espionaje está más presente en la vida de la gente de lo que podría parecer.