Ramiro se somete a una reducción de estómago y una de las primeras cosas que hace al salir de quirófano sirve de ejemplo a personas con obesidad

¿Te someterías a una reducción de estómago? Ramiro es un profesor de 34 años que hace algunos meses tomó la decisión de pasar por quirófano.

María José Navarro ha compartido su historia con Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', dónde hemos descubierto qué hizo 'click' en la cabeza de este joven para tomar una de las decisiones más trascendentales de su vida que le ha cambiado por completo.

Ramiro recuerda que desde los 12 años ha tenido sobrepeso. Al principio, normalizó su peso y en la adolescencia, una etapa que no fue fácil, comenzó a planteárselo como un problema. Ramiro no sufrió acoso en el cole por su peso, pero llegó a superar los 180 kilos y algo le hizo click en su cabeza.

LA LLEGADA DE LA PANDEMIA

En el año 2019, este joven profesor de matemáticas logró perder 40 kilos haciendo dieta. Pero la pandemia supuso un paso hacia atrás. Estar encerrado, solo y aburrido, le hizo volver a coger peso hasta llegar a los 180 kilos.

Tras varios años en esta situación, en los que la salud le estaba pasando factura, con apneas del sueño constante e hipertensión, Ramiro tomó la decisión que cambiaría su vida.

Una sanitaria tomando medidas a una persona con obesidad

EL PASO POR QUIRÓFANO

El 16 de diciembre de 2024, el joven pasó por quirófano para ponerse un bypass gástrico. "Se comenta mucho en redes sociales al respecto ya que cada uno es distinto. No tuve ninguna complicación, no me cayó mal ningún alimento y hoy en día puedo comer lo que quiera, aunque priorizo la alimentación saludable", explica Ramiro.

La experiencia de Ramiro es estupenda. No ha tenido dolores, la recuperación fue rápida y sólo recuerda algunos problemas puntuales iniciales. "Tuve náuseas al inicio por comer rápido, pero aprendí a comer más despacio. Desde entonces no he tenido problemas", asegura.

Una lección de vida

Nueve meses después de la operación, Ramiro pesa 93 kilos. Han sido semanas de cambios, de entrenamientos y de ir perdiendo peso hasta quedarse en la mitad de aquellos 180.

Además, el joven ha cumplido un sueño, correr la maratón de Buenos Aires: "Es una sensación muy linda, al recordarlo me da un escalofrío. Empecé a correr en diciembre, no lo había hecho nunca. Siempre he hecho tenis, padel o natación, pero correr no porque no entra en la cabeza de una persona gorda".