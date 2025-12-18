Alberto Morales, comisario: “La heroína no es atractiva socialmente porque dejó demasiado sufrimiento”

Heroina en pastillas: el nuevo marketing del narco

En una operación sin precedentes, la Brigada Central de Estupefacientes ha interceptado ocho kilos de heroína en formato de pastilla, con forma de calavera. El comisario Alberto Morales explicó en COPE que el alijo provenía de Colombia y era un "piloto" para testar el mercado español. "Lo que buscaban era presentar un producto que ya tiene una aceptación social como es la droga de síntesis y presentarlo con otro tipo de droga", detalló. El objetivo: atraer a nuevos consumidores, especialmente jóvenes, camuflando una droga denostada con un formato "de caché".

Es lo más novedoso de esta operación. Es el nuevo marketing que estas organizaciones querían impulsar" Alberto Morales Comisario de la Brigada Central de Estupefacientes

El precio de la muerte: 10 euros la pastilla

Las pastillas, con una pureza cercana al 10%, estaban valoradas en el mercado negro entre 8 y 10 euros la unidad. Morales subrayó que la heroína "es de las drogas más adictivas que hay" y que este formato buscaba "romper con el estigma" asociado a su consumo por inyección. Aunque el consumo actual en España está "muy controlado", la incautación revela la constante innovación del narcotráfico.

La cara B de los 80: el recuerdo de los "zombis" y las madres coraje

La noticia trajo a la memoria la devastadora epidemia de heroína de los años 80 y 90. El escritor Lorenzo Silva, invitado en La Tarde de COPE, dirigido por Pilar García Muñiz, recordó haber visto "zombis caminar por mi ciudad" y relató un episodio en el que un joven adicto, "que apenas se podía tener en pie", lo amenazó con una navaja. Se evocó la sombra de figuras como Antonio Vega o Enrique Urquijo y el dolor de "cientos de jóvenes anónimos" que no despertaron. También el valor de las "madres contra la droga", como Cármena Bendaña, que se enfrentaron a los narcos.

Te das cuenta de que estás enganchado cuando ya no puedes parar" Lorenzo Silva escritor y analista del programa.

Nuevas drogas, viejas amenazas: fentanilo y cocaina rosa

El comisario alertó de la preocupación por otras sustancias emergentes, como el fentanilo –ya detectado en prisiones españolas– y la llamada cocaína rosa. Además, destacó un cambio de patrón inquietante: "Hemos localizado últimamente cocaína que nos viene de Turquía (…) o heroína que nos viene de Colombia".

Esto indica la flexibilidad logística de los cárteles para invertir las rutas tradicionales y despistar a las fuerzas de seguridad.

Corrupción interna: un desafío constante

Al ser preguntado por la detención reciente de policías por narcocorrupción, Morales señaló que es un riesgo constante contra el que actúan las unidades internas. Lorenzo Silva añadió que el hecho de que sean los propios compañeros quienes investigan estos casos "dice mucho de cómo funciona la policía" y es un estándar de integridad.

La lucha contra la droga empieza también dentro: no se tolera la corrupción interna" Alberto Morales Comisario de la Brigada Central de Estupefacientes

La conclusión del experto fue clara: los traficantes, con su "prueba" de heroína en pastillas, "volverán a intentarlo al 100%", por lo que la vigilancia debe mantenerse máxima para evitar el resurgir de una plaga que ya dejó una huella imborrable en España.