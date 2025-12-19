Los agricultores avisan de que el recorte de la PAC hará que las familias de España tengan que pagar 500 euros más de media al año en la cesta de la compra por cada hogar

Bruselas ha comunicado una marcha atrás, aunque sea temporal, en sus políticas climáticas. Así lo ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. La firma del acuerdo con Mercosur no se ratificará este viernes como estaba previsto, sino que se retrasa un mes, en lo que supone el segundo giro en una semana en temas cruciales para las políticas climáticas europeas tras la moratoria a los coches de combustión.

La doble amenaza para el campo

Según ha explicado García de la Granja, el sector primario se queja porque este acuerdo comercial llegaba junto a otra medida de aplicación conjunta que podría ser "la puntilla": la nueva PAC con menos ayudas. Agricultores y ganaderos denuncian una situación de competencia desleal, similar a la que aseguran sufrir con Marruecos.

En este sentido, la periodista se ha preguntado si "algo está cambiando en Bruselas" o si todo se quedará en simple "maquillaje", ya que la propuesta de la PAC reduce las subvenciones para compensar las pérdidas derivadas de las políticas medioambientales. Para España, esta medida supondría un coste de 900 millones de euros al año en ayudas.

Todo lo que está subvencionado, al final, de alguna manera, está podrido" Fernando Agricultor

La situación ha generado un profundo malestar en el sector, como reflejan las palabras de Fernando, un agricultor de Burgos, para quien las subvenciones "no han tenido que existir nunca". "Todo lo que está subvencionado, al final, de alguna manera, está podrido", ha afirmado, añadiendo que "todas las normas que tenemos que cumplir por estar subvencionados, están machacando nuestro campo".

Impacto en la cesta de la compra

Pilar García de la Granja ha calificado el escenario actual como un "estrangulamiento total del sector y de nuestro bolsillo". Este estrangulamiento se refleja en el aumento de los costes para los agricultores, que han subido entre un 31% y un 35%, y su consiguiente repercusión en la cesta de la compra, con una subida de entre un 38% y un 45% en los últimos cinco años en productos básicos.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

La advertencia del sector es clara y la ha transmitido la experta en economía durante su conversación con Jorge Bustos: de llevarse a cabo ambas políticas, el incremento del coste de la cesta de la compra podría alcanzar los 500 euros al año por familia.

Un futuro incierto

El problema de fondo, como ha señalado Bustos, es el difícil equilibrio entre las restricciones, que suben los precios, y la entrada de más competencia, que pone en jaque los puestos de trabajo. La clave, según los agricultores, es que la competencia no sea desleal y que los productos importados cumplan las mismas condiciones sanitarias que se exigen en Europa. Con un mes de plazo, la resolución es incierta y no se descarta que las protestas del campo vuelvan a intensificarse.