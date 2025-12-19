Marc Vidal, analista económico: "No entiendo por qué España ha rechazado 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation a pesar de la necesidad de inversión"

El analista económico Marc Vidal ha abordado en el programa 'Herrera en COPE', en su sección 'Salida de emergencia', la decisión de España de devolver 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Vidal ha explicado que estos fondos surgieron de una reacción unitaria de Europa ante la recesión sistémica provocada por la pandemia, con el objetivo de financiar la recuperación y corregir fallos estructurales.

A pesar de contar con un sistema bancario eficiente, Vidal ha señalado que la regulación posterior a 2008 penaliza el crédito a largo plazo, especialmente a las pymes en crecimiento. La banca comercial evita plazos superiores a unos siete años, un vacío que cubren fondos privados de deuda a un coste mayor. Este contexto hace incomprensible, según el analista, el rechazo a una financiación europea a un "tipo ultrabajo".

Una renuncia paradójica

Vidal ha calificado la devolución del dinero como una "renuncia, como menos paradójica" y no como un acto de "responsabilidad fiscal", como defiende el Gobierno. Ha argumentado que "sin inversión no hay productividad, sin productividad no suben los salarios y sin mejora salarial, pues se amplifica la insolvencia social que vivimos hoy en día".

En lugar de devolverlos, ha sugerido que este dinero podría "apalancar fondos privados, bajar el coste del capital y generar empleo cualificado mejorando salarios". El analista ha criticado que, mientras se renuncia a estos fondos, el Estado sigue endeudándose para "tapar gasto corriente".

Finalmente, Marc Vidal ha planteado una hipótesis que considera aún más preocupante: la "incapacidad de nuestro gobierno para implementar proyectos con ese capital, lo que sería incluso más grave". Ante la falta de explicaciones, ha ironizado con la posibilidad de que algún miembro del Ejecutivo califique sus argumentos de ser una "menuda inventada".

Esta crítica a la gestión de los fondos europeos no es un hecho aislado en el análisis de Marc Vidal, quien también ha desmontado el triunfalismo económico del Gobierno.

En su sección 'Salida de emergencia', ha analizado un gráfico del Ejecutivo que compara datos entre 2018 y 2025, concluyendo que está "diseñado para vender una narrativa, no para analizar la realidad económica". Según el experto, el gráfico emplea una falsa causalidad al ignorar fenómenos determinantes como la pandemia, una inflación récord o los propios fondos europeos.

La trampa de los datos nominales

Vidal, en otra sección hace un tiempo, también criticó que una de las claves de esta distorsión es que el Gobierno solo muestra datos nominales y no reales. "Si cobras 1.000 euros este año y 1.100 el siguiente, nominalmente has subido 100 euros, pero si durante ese año los precios han subido un 10 %, esos 1.100 valen lo mismo que antes", explica. Esta misma lógica, añade, se aplica al aumento del salario mínimo o de las pensiones, donde el poder adquisitivo "apenas mejora".

El analista también criticó la interpretación de otros indicadores. El récord en la afiliación a la Seguridad Social se debe a que "somos 3 millones más" de habitantes, no a una mejora estructural. Del mismo modo, que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más gente es, para Vidal, una señal de que "somos más pobres", y no un éxito en sí mismo.

Uno de los puntos más criticados por el economista era la caída de la temporalidad laboral. El Gobierno lo celebra como un logro, pero para Vidal es un "artificio estadístico", ya que muchos contratos temporales han pasado a denominarse "fijos discontinuos", lo que no representa una "mejora de su estabilidad real".