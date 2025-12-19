Carlos Herrera te cuenta más detalles de la UE y su negativa al acuerdo con Mercosur

Le decía: a las seis usted se levanta y de noche han pasado cosas. Bueno, los que están aquí de noche, de noche, de noche. Nosotros llegamos casi al filo del día. Los que están de noche son los que han organizado esa información de lo que ha pasado de noche.

Una de las cosas que, por ejemplo, más está provocando atención en Europa es el acuerdo con Mercosur. Mercosur: Argentina, Brasil. ¿Qué es lo que se está negociando? La verdad es que sí, se está negociando un acuerdo entre Europa y estos países que, en realidad, usa al campo como moneda de cambio. Europa quiere vender coches, quiere vender industria y, a cambio, lo que hace es abrir la puerta a carne y a alimentos de fuera.

Los agricultores protestan contra ello, pero eso no lo van a pagar solos. Los agricultores y ganaderos lo van a pagar, y también el consumidor, en seguridad y calidad. Muchos productos de Mercosur no cumplen las mismas garantías sanitarias que sí se exigen en España y en Europa, con lo cual dicen —y con razón— agricultores y ganaderos que eso es competencia no leal.

Tractorada contra el acuerdo comercial con Mercosur

¿En qué? Pues en fitosanitarios prohibidos aquí, más antibióticos y menos controles reales. No es una competencia justa. Y luego el precio. Al mismo tiempo, Bruselas recorta la PAC, la Política Agraria Común, que sostiene la producción europea. Menos PAC, menos producción local, más dependencia exterior y comida más cara. Y, bueno, en fin: perdemos agricultores, bajan las garantías sanitarias y pagamos más por comer.

Si Europa quiere comercio, está muy bien, pero siempre con las mismas reglas y no que lo que perdemos sea todo.

Finalmente, Macron y Meloni son los que han parado este acuerdo con Mercosur. En este mundo cada vez más proteccionista, franceses e italianos se han puesto al frente de lo que dicen: que un acuerdo de libre comercio con países como Brasil o Argentina nos puede inundar con sus productos, dando la puntilla a nuestro sector primario.

TE PUEDE INTERESAR El acuerdo de Mercosur incluye un producto de latinoamérica que no cumple los mismos requisitos que en España y el presidente de Brasil lo considera clave para firmar

Europa, la agricultura y la ganadería les parecen —según cuentan a los pijoprogres de Bruselas— un atraso. Eso les parece un atraso. Mejor que eso sea salvaje y verde el campo: un poquito de cereal y ya está.

Bueno, y Sánchez, que no tenía muchas ganas de contestar preguntas después de esa cumbre europea. No dijo aquello de “sol, las tres de la mañana y todavía no ha cenado, de milagro”.

Vamos a ver. Se le hizo una pregunta. Una pregunta que tenía que ver con Rodríguez Zapatero. Porque Zapatero no va a aparecer por ninguna parte, no va a aparecer por Extremadura. Sánchez cree que tampoco. Bueno, Sánchez hoy igual puede que sí, pero no tiene muchas ganas de hablar de Rodríguez Zapatero. Le hacen esta pregunta y esta es la respuesta.

EFE El expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodriguez Zapatero

La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero. No ha tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates que hemos dado a las aerolíneas en el mercado. Bla, bla, bla.

Aquí se limita a decir que no ha hablado con él. Pero eso de poner la mano en el fuego, ni hablar.

Y ojo con lo que ha dicho Víctor de Aldama. Que sí, muchas inventadas, menuda inventada, Antoñita la fantástica, tal y cual… pero todo lo que ha dicho hasta ahora se ha convertido en investigación de la UCO con sustancia. O sea, donde pone la acusación suele haber tomate.

Ha estado en el programa de mi amigo Iker Jiménez y ha contado una cosa: que él fue testigo en el Ministerio de Transportes de cómo Zapatero se presentó para hablar con Koldo. Perdón, con Ábalos. Koldo y Aldama se quedaron fuera, pero escucharon los gritos y la discusión. Hablaban del rescate de Plus Ultra, porque Zapatero exigía a Ábalos rescatar esa pequeña e irrelevante compañía aérea, cosa que Ábalos no veía nada clara.

Y como Ábalos no parecía por la labor, por el tono de voz, Zapatero le dijo que su petición tenía el aval del propio Pedro Sánchez, que hablara con él.

Escucha el resto del análisis en el audio adjunto.