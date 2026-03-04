"Los problemas con el precio de la electricidad pueden llegar a partir del verano; es posible que la factura de la luz esté por encima de 70 euros y el gas supere los 100"

El precio del gas se ha disparado y amenaza con impactar en la factura de la luz y el gas en los próximos meses. La jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ha analizado en ‘Herrera en COPE’ con Jorge Bustos las consecuencias de la paralización de la producción de gas por parte de Qatar. Aunque España apenas importa un 2% del gas catarí, la medida ya ha provocado que el gas natural de referencia en Europa suba un 60% desde el pasado viernes, pasando de 32 a 54 euros el megavatio hora.

Una primavera con precios contenidos

A pesar de la subida, el escenario a corto plazo no es del todo pesimista. Según ha explicado Marta Ruiz, el impacto en España no es tan directo como en los países asiáticos, pero el mercado funciona como "vasos comunicantes". Sin embargo, las energías renovables, y en especial la hidráulica gracias a las últimas borrascas, están actuando como "pantalla protectora".

Esto ha permitido que febrero registrase el precio mayorista más barato de la historia (16 euros) y mantendrá la factura media de abril y mayo por debajo de los 50 euros. No obstante, el pronóstico es menos optimista que antes del conflicto, ya que los futuros apuntan a 40 euros el megavatio hora, el doble de los 20 euros que se preveían.

El riesgo de subidas a partir de verano

La situación podría complicarse de cara a la segunda mitad del año. "Los problemas pueden llegar a partir del verano", ha advertido Ruiz. El motivo es que las reservas de gas en Europa están al 30% y es necesario empezar a planificar su llenado antes del 1 de noviembre, lo que añadirá más tensión al mercado.

Esta tensión, sumada al cierre del gas catarí, podría provocar que, si la situación se mantiene, "el gas supere los 100 euros y, por tanto, la factura de la luz supere los 70 euros a partir del verano", según la analista económica.

Para los consumidores, esto implica que la tarifa TUR, regulada por el Gobierno, "lo lógico sería que subiera" en la revisión de abril. Del mismo modo, quienes tengan una tarifa fija en el mercado libre notarán la subida cuando les toque renovar su contrato.

Lejos de la crisis de Ucrania

Pese a las malas noticias, los expertos del sector eléctrico descartan por el momento un escenario tan crítico como el vivido con la guerra de Ucrania, cuando las facturas medias alcanzaron los 176 euros y el gas superó los 300 euros. "De momento no creen que podamos llegar a ese escenario, pero veremos", ha matizado Marta Ruiz.

Ante esta situación, la recomendación para los consumidores es valorar la opción del mercado mayorista (PVPC) durante la primavera, que se espera más asequible, y "echar cuentas" a partir del verano. Para comparar y encontrar las mejores ofertas, se aconseja utilizar el comparador de la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).