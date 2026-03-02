Raymond Torres, experto económico: "Con la subida del precio del petróleo, también subirá la electricidad, no hay que olvidar que el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica"

La guerra en Oriente Medio ha teñido de rojo las bolsas mundiales y ha disparado el precio del petróleo y del gas, generando una notable incertidumbre sobre las consecuencias económicas. En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito, junto a la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado en las 'Clases de Economía' el impacto que esta escalada puede tener en el bolsillo de los ciudadanos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que aunque "la exposición directa de España es baja" gracias a la diversificación de fuentes de crudo y gas, el verdadero riesgo reside en la "exposición indirecta, a través del incremento de precios". El impacto agregado, según Corpo, dependerá de la duración del conflicto, por lo que pide "una dosis de prudencia".

Pilar García de la Granja ha matizado que el mercado energético ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. "Estados Unidos es uno de los grandes productores mundiales de petróleo, y es el primer exportador mundial de gas natural licuado, es decir, ya no hay una dependencia tan grande de de Oriente Próximo", ha explicado la experta.

Alamy Stock Photo El oleoducto Transisraelí, también Tipline o Eilat-Ashkelon, es un oleoducto en Israel que transportaba petróleo crudo procedente de Irán.

Caída en las bolsas y sectores en jaque

Los mercados han reaccionado con fuertes descensos ante la incertidumbre que genera la guerra. El IBEX 35 ha sufrido su peor sesión desde abril del año pasado, con una caída del 2,6%, mientras que Wall Street también ha cerrado con pérdidas. Como asegura el catedrático de Economía Financiera John Barrutia, lo que afecta a las bolsas es "la evolución previsible del precio del petróleo" y el posible enfriamiento del comercio internacional.

Entre las empresas más perjudicadas se encuentran las aerolíneas. IAG, la matriz de Iberia, se ha dejado más de un 5% en bolsa tras la cancelación de vuelos a las zonas afectadas. La paralización de las rutas aéreas en Oriente Próximo durante días supone un duro golpe no solo para la conectividad y los negocios, sino también para el sector turístico.

El precio del crudo y su impacto directo

El barril de Brent, referencia en Europa, ya supera los 80 dólares y, si el conflicto se prolonga, los expertos no descartan que pueda llegar a los 100 dólares. La clave está en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde transita el 20% del petróleo mundial. Esta situación anticipa una inevitable subida del precio de la gasolina.

Con la subida del precio del petróleo, también subirá la electricidad"

Alamy Stock Photo Factura de la luz

Sin embargo, el impacto no se detendrá en los carburantes. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, advierte que la escalada tendrá un efecto dominó. "Con la subida del precio del petróleo, también subirá la electricidad, no hay que olvidar que el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica", afirma el experto, quien además prevé un aumento de entre un 10% y un 20% en el precio de los carburantes.

Torres también señala que este conflicto puede tener "derivadas en algo tan importante como los fertilizantes, que representan un insumo crucial para la producción alimentaria". Esto anticipa un posible encarecimiento de la cesta de la compra debido a la repercusión en la agricultura.

Riesgo para la competitividad española

Otro de los grandes riesgos para España es la pérdida de competitividad. Raymond Torres recuerda que nuestro país ya tenía una inflación superior al resto de países de la eurozona, y este conflicto "puede añadir una brecha adicional". Esta situación se agrava por las complicaciones en la logística mundial, un factor que afecta directamente a la economía española.

Necesitamos más inversión para recuperar competitividad, para ganar un poco más de competitividad y, sobre todo, productividad"

Los operadores logísticos temen que el peligro en el estrecho de Ormuz eleve los costes del transporte marítimo, retrase los envíos y reduzca la capacidad. Según Torres, esta incertidumbre viene a "lastrar la confianza y, por tanto, la propia inversión", justo cuando más se necesita. "Necesitamos más inversión para recuperar competitividad, para ganar un poco más de competitividad y, sobre todo, productividad, que es un poco el secreto de la prosperidad futura", concluye.