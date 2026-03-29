Jorge Rey avisa del drástico cambio de tiempo en Semana Santa: "Pasaremos de las nevadas al calor en apenas unos días"

La previsión del tiempo para la Semana Santa mantiene en vilo a millones de españoles. Jorge Rey ha analizado la situación en su último vídeo, donde confirma una tendencia de norte que marcará los primeros días festivos, dejando lluvias en el Cantábrico, viento y un ambiente fresco en muchas zonas de la mitad norte del país.

Un arranque de semana invernal

Durante los próximos días, el viento del norte seguirá afectando principalmente al Cantábrico, con lluvias que podrían llegar el domingo a puntos de las islas Baleares. La llegada de masas polares, que "rozan España pero no se adentran demasiado", según Rey, provocará un descenso de las temperaturas y podría dejar nevadas en cotas medias, aunque es "muy difícil" que cuajen en ciudades como Burgos o Vitoria.





La inestabilidad también se notará el lunes en puntos de Ceuta, aunque la situación irá mejorando progresivamente. En Canarias, sin embargo, el tiempo se mantendrá estable, ya que "prácticamente, no esperamos precipitaciones estos próximos días", explica el experto.

Incertidumbre en los modelos

La complejidad de la situación hace que los pronósticos no sean definitivos, pues algunos modelos insisten en la llegada de precipitaciones al norte durante casi toda la semana, mientras otros dibujan lluvias algo más generalizadas. Ante esta falta de consenso, el propio Rey subraya la volatilidad del pronóstico al señalar que "todavía los modelos no tienen ni idea".

Todavía los modelos no tienen ni idea" Jorge Rey

Giro radical hacia el calor

A pesar del arranque frío, el pronóstico apunta a un cambio radical a partir del miércoles 1 de abril. Las temperaturas "empiezan a subir" de forma notable y se espera que superen los 20 grados en muchos puntos del sur de España y del Levante, un ascenso que será progresivo con el paso de los días.

De cara al fin de semana del 4 y 5 de abril, el escenario será muy diferente, ya que "un anticiclón sí que se iría posicionando algo más sobre España", según Rey. Gracias a ello, las máximas conseguirán superar los 10 grados en zonas como Castilla y León y se acercarán a valores muy agradables en el resto del país.

La mejoría será tan evidente que, para el tramo final de la Semana Santa, se esperan temperaturas muy suaves. De hecho, como apunta el joven meteorólogo, "las temperaturas puedan llegar incluso casi a los 20 grados en puntos más del norte de España", consolidando un final de fiestas con tiempo estable y mucho más cálido.