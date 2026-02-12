Manolo Cámara, teniente coronel de Infantería: "Cada familia debería tener su propio plan de emergencia, cómo contactar con sus hijos y dónde reunirse"

La reciente gestión de las borrascas en Andalucía ha puesto sobre la mesa un concepto clave: la cultura de emergencia. Durante una intervención en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, el teniente coronel de Infantería y experto en supervivencia, Manolo Cámara, ha analizado la situación y ha subrayado la necesidad de que la población esté preparada.

Cámara ha valorado positivamente la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la crisis de los últimos temporales. "Visto lo que pasó, pues yo creo que ahí Juanma Moreno, pues ha estado acertado, han avisado y se han tomado medidas necesarias", ha señalado el teniente coronel, contraponiendo esta actuación con la gestión de la DANA, que a su juicio "no estuvo acertada por todo tipo de gobernantes".

El plan de emergencia familiar, la clave

El experto ha insistido en que la clave no solo reside en la actuación de las autoridades, sino en la preparación de los propios ciudadanos. Es fundamental, según Cámara, "tener un plan de emergencia familiar", un protocolo que establezca qué hacer en caso de catástrofe, dónde reunirse o cómo comunicarse si los sistemas de enlace fallan.

La gente se olvida enseguida de los desastres y continúa con su vida" Manolo Cámara Teniente coronel de Infantería

Cámara ha lamentado la amnesia colectiva tras grandes crisis. "Aquí en España nos olvidamos enseguida de todo", ha afirmado, recordando eventos como Filomena, el gran apagón o la DANA. "La gente se olvida enseguida de los desastres y continúa con su vida, en vez de hacer un plan y tener unas cosas preparadas que son sencillas de preparar", como linternas, velas o dinero en metálico.

Falta de responsabilidad y perfiles técnicos

El teniente coronel también ha sido muy crítico con la gestión política en materia de emergencias, asegurando que "se asumen poquísimas responsabilidades" tras una catástrofe. En su opinión, si la mala gestión tuviera consecuencias más severas, "cuando colocaran un concejal, un responsable de emergencias, ya colocarían a alguien bueno y que se preocupara de dar una respuesta buena".

Cámara ha atribuido parte del problema a la falta de perfiles técnicos en puestos de responsabilidad, donde "colocan al político de turno, que igual no sabe de emergencias". La solución, según él, es que si un responsable carece de formación, "lo que tiene que colocar al lado es un especialista que sea su asesor". "Hasta que no pasa nada, no se toman medidas", ha sentenciado.

Homenaje a la agente fallecida en acto de servicio

Finalmente, durante la charla en 'A Ciegas', Alberto Herrera ha querido rendir un homenaje a una policía nacional de 43 años fallecida el pasado 9 de febrero. La agente murió tras sufrir una indisposición al volante cuando regresaba de patrullar las zonas inundadas por las borrascas entre Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. Herrera ha destacado que era "madre de tres hijos" y "murió estando de servicio", enviando un recuerdo a su familia y compañeros.

El teniente coronel ha concluido su intervención con una última advertencia: "Que la gente se prepare y que tenga conciencia que nos van a ocurrir más desastres". Para Cámara, la preparación es la mejor herramienta para afrontar el futuro: "Si estamos preparados, estaremos más tranquilos cuando ocurran".