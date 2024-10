Morata confiesa el episodio en plena calle con sus hijos y un desconocido: "Me daba vergüenza ir con ellos a la calle"

El futbolista Álvaro Morata se sincera este jueves en Herrera en COPE sobre sus episodios de depresión y ataques de pánico, pero también sobre las críticas que ha recibido, no sólo durante la Eurocopa, sino en los meses anteriores, mientras era jugador del Atlético de Madrid, y cómo eso ha afectado a la relación con sus hijos. Ha llegado incluso a reconocer que le daba “vergüenza salir a la calle” con sus propios hijos, así como diferentes situaciones desagradables en la compra o en un restaurante.

Preguntado por Alberto Herrera sobre si antes del torneo europeo de este verano pensaba si le convocarían con la Selección, Morata lo niega: “yo estaba pensando en si iba a poder volver a jugar un partido”, confiesa. “No sabía qué me pasaba, pero es muy complicado y en ese momento en el que te das cuenta de que lo que más te gusta en el mundo es lo que más odias en ese momento”, cuenta en un avance de la entrevista que se emite este jueves en Herrera en COPE y que ha avanzado El Partidazo.

“Me daba vergüenza estar con mis hijos, me daba vergüenza salir a la calle”, confiesa Morata, en una frase que ha sorprendido al propio comunicador de COPE, que le pedía que lo explicase: “Al final cada vez que salía con ellos siempre tenía algún episodio, a veces sin maldad, pero que la gente les decía algo que había pasado en los partidos anteriores y al final ellos tampoco querían ir a la compra, cosas que hace un padre normal con sus hijos y, al final, llegó un momento en el que me decían tantas cosas de ante ellos que me daba vergüenza estar con ellos”.

“Algunas veces me insultan fuerte delante de mis hijos”

Explica Morata que en Italia a sus hijos “les respetan”, porque “su padre es un jugador de fútbol que ha estado en los mejores equipos del mundo”, mientras que en España “los niños escuchan lo que escuchan en sus casas, aquí era diferente”. “Al final también es una decisión que es por ellos, no es solo por mí, es todo lo que rodea cualquier situación”, aclara el futbolista en Herrera en COPE, que lamenta haberse convertido en “una broma fácil, en una broma para hacer reír al que tienes al lado”.

Morata con Alberto Herrera

Una situación que, confiesa, le ha traído bastantes problemas: “una vez me insultan a mí de manera fuerte delante de mis hijos, llega un momento en el que o no sales de casa, dejas de vivir o te calientas.”

Incluso, asegura el delantero del AC Milan, en alguna ocasión los insultos le han podido llevar al límite: “No me he pegado con nadie ni nada así, pero muchas veces he intentado hacer sentir a gente que me hacía eso pasar vergüenza”. “Al final cuando era más joven no lo hacía, pero en diferentes situaciones, por ejemplo, si me pasaba en un restaurante le explicaba la situación a toda la gente que venía al restaurante y al final a la otra persona le daba vergüenza y te acababa diciendo que era 'solo para hacer un vídeo para el grupo de WhatsApp' o algo así”.

Fran Valiño Alberto Herrera y Álvaro Morata

Una situación “complicada” que, señala Morata, ha cambiado tras la Eurocopa: “Muchas veces digo que la Eurocopa a mí me ha cambiado la vida porque por lo menos se me respeta un poco más”, concluye.