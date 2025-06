Invitan a un ganadero de Cáceres a una comida en Guijuelo y le acaba pasando factura por esta razón: "Nos empezaron a mirar"

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos', en este caso, sobre aquellos lugares en los que se han colado. Ya sea queriendo o sin querer.

Mateo es el primer oyente que cuenta que estaba invitado con sus padres a la boda de un familiar. En su pueblo hay dos salones de celebraciones. "Nos fuimos a uno. Nos tomamos nuestro aperitivo. Estábamos un poco extrañados porque no conocíamos a nadie. Cuando ya entraron los novios... nos quedamos sorprendidos. Vimos a la novia. Era muy guapa. Dijimos: 'no es la nuestra'. Luego nos fuimos a la otra boda y nos comimos dos platos de gambas".

El siguiente 'Fósforo', llamado Manuel José, explica que llama desde el sur de Badajoz. Pero lo que le pasó sucedía en Murcia. Durante un campeonato de selección autonómica femenino. Las "niñas compiten entre ellas y se concentran en el hotel. Nosotros teníamos la tarde libre. Decidimos ir a la playa. Era noviembre. Los ocho con la sudadera de la selección extremeña. En una terraza nos llamaron cuatro jóvenes. A las 3 horas nos vieron bailando como unos locos".

Jaime, inmediatamente después, relata que lo suyo sucedió en una comunión. Llegó con su hija a tiempo a la iglesia (era la comunión de una amiga). Todo fue correcto. "Nos pusimos delante del todo y mi hija me dijo que no conocía a nadie. Van llegando. Los niños allí en el altar. Y ella me decía que no conocía a nadie. Hasta que salió el cura y ya me di cuenta".

Comunión

Dice que se fueron mirando hacia abajo y sin despedirse de nadie. Porque "la iglesia estaba decorada monísima. Han pasado 7-8 años y todavía me lo recuerdan. Luego fuimos a la comunión buena".

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como la de José. Su historia es la de un compañero de trabajo. Le decían "el canapero. Se colaba en todos los eventos donde había canapés. Tenía un grupo y miraban dónde había eventos. Quedaban y, al mediodía, se iban y se colaban".

El testimonio de Ana también es muy curioso. Llama desde Galicia. Estaba en una fiesta gastronómica con su marido y se pusieron a hablar con un reportero de Galicia. Fueron caminando y, de repente, parece que les llamaban a lo lejos. Desde un barco. Cuando llegaron, "subimos y resultó ser una fiesta. La típica que hacen los políticos con sus amistades. Y nosotros ahí".

Alamy Stock Photo A Coruña, Galicia.

María dice que se coló sin querer en un funeral. Se confundió tanto ella como una compañera de trabajo.

Explica que "trabajábamos en un restaurante de cocineras. La compañera del bar de enfrente se le murió la madre. Mi compañera estaba muy afectada. Fuimos al tanatorio. No nos tuvimos ni que cambiar. El uniforme era entero negro. Nos colamos allí. Y mi compañera no aparecía. No conocíamos a nadie. De repente, mi compañera me dijo que un hombre que vio era el padre de ella. Le abracé. Y el hombre me miró y me dijo que no se le había muerto nadie".

Le hizo señas a su compañera y "con mucho apuro, nos fuimos".

"como eran mesas largas; no se dieron mucha cuenta"

Por último, recogemos el testimonio de Ángel. Es de Cáceres.

Fue a una feria internacional cárnica. Es ganadero y le gustaba ver qué había de nuevo. Resulta que empezaron a decir que había una comida. Le pidió a su mujer que buscara más detalles al respecto. "Le dije: 'tú tira para delante'. Fuimos a un restaurante y no veas. Era la comida de todos los industriales carniceros de Guijuelo. Había buen jamón, buen lomo, buen chorizo. Y nos sentamos en la mesa y nos empezaron a mirar", relata. Concluía diciendo que "como eran mesas largas, no se dieron mucha cuenta".

Y es que no estaban invitados. Por eso.... se acabó convirtiendo en una velada inolvidable.