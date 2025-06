Sed de verdad

Le preguntan en el periódico La Croix al obispo Erik Varden sobre la búsqueda espiritual de nuestra época, que parece haberse activado en unas sociedades occidentales cada vez más secularizadas. Y Varden, que no pasa una, responde. “¿Realmente está aumentando la secularización? Tengo mis dudas. Creo que estamos en un punto de inflexión… el materialismo galopante de las últimas décadas ya no nos convence; vemos la fragilidad de sistemas económicos que, hace apenas unos días, creíamos eternos; nos desconcierta la inestabilidad política, las guerras y la violencia en nuestras ciudades, incluso en Escandinavia; los avances de la inteligencia artificial nos fascinan y nos inquietan a la vez…. Al habernos confiado ciegamente al progreso técnico, vemos su vulnerabilidad. El reciente apagón eléctrico en la Península Ibérica fue como una parábola: basta con que alguien, en algún lugar, por la razón que sea, corte el suministro eléctrico para que todas nuestras empresas se detengan, dejándonos incapaces incluso de hervir un huevo. Ante tales fenómenos, la humanidad se plantea preguntas, busca criterios que permitan construir una existencia, y una sociedad con alguna promesa de estabilidad”

Continúo citando al monje obispo de Trondheim porque merece la pena: “creo que esta es la situación global que despierta una sed, no tanto de espiritualidad como de verdad; ya era hora de que esto sucediera, tras un período intelectual y artísticamente árido, marcado por un relativismo soporífero”. Y cuando le interrogan sobre el número creciente de adultos que piden el bautismo en Francia y otros países europeos, expresa su convicción de que el Evangelio de Cristo, proclamado por la Iglesia, es la verdad, que puede quedar oculta u olvidada por un tiempo, pero no desaparecerá. “Nuestros contemporáneos buscan algo más, un pan sustancial… y advierte: la Iglesia tiene el solemne y gozoso deber de proporcionárselo, cuidando de no servir piedras en su lugar”.