Saca un 9,5 en un examen de matemáticas y va a la recuperación por una insólita razón: "Un fallo mío"

En el programa Poniendo las Calles, que cada madrugada acompaña a miles de españoles desde la antena de COPE, surgió una historia tan insólita como inspiradora. La contó un oyente, un ponedor de calles, como se hacen llamar los fieles a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Su mensaje fue breve, pero dejó huella: sacó un 9,5 en un examen de matemáticas y decidió presentarse a la recuperación... solo por orgullo.

La historia llegó al 666 942 605, el número de WhatsApp del programa. Un gesto de esos que revelan mucho más de lo que aparentan. El protagonista explicó que de niño no le gustaba estudiar, que con 15 años ya estaba trabajando y que la vida le llevó años después a retomar los estudios. Se matriculó en una escuela de adultos para obtener el título de la ESO y se enfrentó de nuevo a los libros con una pasión renovada.

Alamy Stock Photo Aula de una escuela pública

“A mí las matemáticas siempre me han encantado”, confesó con una mezcla de satisfacción y nostalgia. Y fue en esa asignatura donde vivió una escena que, en lugar de frustración, dejó un mensaje de superación: “He llegado a hacer una recuperación de un examen de matemáticas por sacar un 9,5 por un fallo mío. Dije, sí, lo voy a recuperar hasta sacar el 10”.

Orgullo, constancia y amor propio

Carlos Moreno 'El Pulpo', conductor del espacio nocturno, recibió el testimonio con admiración. “Muchas gracias a ti por compartirlo, está muy bien”, respondió al oyente. Su compañera, Bea Calderón, no pudo evitar subrayar lo que en realidad estaba detrás de ese gesto aparentemente exagerado: el amor propio. “Es, claro, sobre todo el amor propio, ¿no? Pues voy a sacar un 10”, comentó.

La anécdota es mucho más que una nota alta. Es la muestra de que el esfuerzo personal no entiende de edades ni de etapas. Que volver a estudiar con años a la espalda no es solo posible, sino también digno de celebrar. Y que la autoexigencia, bien entendida, puede ser un motor para crecer, para mejorar… incluso cuando ya se ha alcanzado la excelencia.

En España, cada vez son más los adultos que se apuntan a centros de educación de personas adultas para obtener la titulación básica. Según datos del Ministerio de Educación, miles de personas mayores de 18 años acceden cada curso a estos programas con el objetivo de obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria o de preparar el acceso a ciclos formativos o a la universidad. Y muchas de esas historias se parecen a la de nuestro ponedor.

Un 10 más allá del examen

Recuperar un examen por un 9,5 no es lo habitual. Pero es justamente esa decisión la que revela la grandeza del gesto. Este ponedor no lo hizo por presión, ni por necesidad. Lo hizo por convicción, por una espina personal, por ese pequeño fallo que no le dejó satisfecho.

Alamy Stock Photo Figuras geométricas dibujadas y fórmulas matemáticas en pizarra verde.

“Yo de pequeño no me gustaba estudiar, quería trabajar”, recordaba. Y es probable que entonces nadie imaginara que años más tarde sería capaz de pelear un 10 en matemáticas como si fuera una final de Champions. Ese tipo de historias son las que alimentan el alma del programa, y también las que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar.

En tiempos donde se cuestiona el valor del esfuerzo académico, ejemplos como este reivindican el poder de la superación personal. Como decía Carlos Moreno 'El Pulpo' al final del testimonio: “Hay que tomar una determinación, y esa determinación es positiva”.

Porque, en definitiva, la historia de este oyente no trata de una simple nota. Se trata de no conformarse cuando sabes que puedes dar más. Y de cómo, en una escuela de adultos, alguien que empezó a trabajar con 15 años volvió a ser alumno... y apuntó directo al 10.