El misterio de la Primitiva de 8 millones: un lotero a juicio por un boleto de 2012 en La Coruña

Un boleto de la Lotería Primitiva premiado con 4,7 millones de euros el 30 de junio de 2012 en A Coruña es el epicentro de un complejo caso judicial que ha quedado visto para sentencia. Como ha informado Noela Bao, de COPE Coruña, en el programa 'Herrera en COPE' presentado por Jorge Bustos, el lotero Manuel Reija y su hermano están acusados de idear un plan para quedarse con el premio, que casi catorce años después, nadie ha cobrado todavía.

La versión del lotero: un hallazgo casual

Manuel Reija, responsable de la administración de loterías número 44 de A Coruña, sostiene que encontró el boleto premiado encima del mostrador. Según su declaración, al pasar un fajo de resguardos por la máquina, saltó el aviso de "premio superior", lo que indicaba una suma de dinero importante. En ese momento, ha asegurado que se encontraba solo y que entró en shock, aunque continuó trabajando.

Tras el hallazgo, Reija ha contado que acudió a su hermano Miguel, quien en ese momento era delegado provincial de Loterías, para saber cómo proceder. Unos meses después, Manuel Reija intentó cobrar el premio hasta en cuatro ocasiones, alegando que lo hizo para evitar que caducara mientras no aparecía el dueño. "La finalidad era simplemente que no caducara ese boleto", ha declarado en el juicio, insistiendo en que actuó de buena fe.

EFE Uno de los acusados, el lotero Manuel Reija, a su llegada a nueva sesión de su juicio por estafa y apropiación indebida de una Primitiva millonaria

Sin embargo, la Fiscalía no comparte su versión de los hechos y pide para él y para su hermano una pena de seis años de prisión por los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación policial y los herederos

La investigación policial contradice la versión del lotero. Los agentes que llevaron el caso tienen claro "sin ningún género de dudas" que Reija tenía delante al ganador cuando comprobó el boleto y que le habría ocultado el premio. Esta conclusión se basa en los registros de la máquina de cobro del local, que convirtieron al lotero de héroe en villano.

Aunque hasta 300 personas llegaron a reclamar el boleto, la investigación policial dio credibilidad a dos denunciantes clave, ambos ya fallecidos. El primero, Manuel Ferreiro, fue descartado por la debilidad de sus pruebas. La policía se decanta por el segundo aspirante, José Luis Alonso, un vecino del barrio coruñés de Montealto que era un jugador habitual con un particular método de apuesta.

La clave de la investigación reside en el patrón de juego de Alonso. Los agentes comprobaron que, justo después de sellar el boleto premiado, se validó una apuesta manual con unos números concretos. Esas cifras coincidían con las que José Luis Alonso utilizaba en sus viajes del Imserso a Palma, Torremolinos o Pontevedra. Su hija Raquel ha reforzado esta tesis en el juicio: "Enseguida me percaté de que, efectivamente, esa combinación tiene que ver con la fecha de nacimiento de él".

El segundo revés del caso es que José Luis Alonso falleció en 2014 sin saber que era millonario. Su viuda y su hija, personadas en la causa, se enteraron de que podían ser las herederas del premio cuando la policía las contactó. Al principio, llegaron a pensar que se trataba de una broma o un timo telefónico.

Un premio millonario que crece con el tiempo

El premio original de 4,7 millones ha generado intereses de demora, por lo que la cifra actual se estima que podría alcanzar entre 7 y 8 millones de euros. Además, al ser un premio anterior a 2012, estaría libre de impuestos. El boleto, custodiado en la sede de Loterías y Apuestas del Estado, es hoy "un cachito de papel remendado por todas partes".

EFE Llegada a la Audiencia Provincial de A Coruña, donde continúa el juicio por estafa y apropiación indebida de una Primitiva millonaria, con un premio de 4,7 millones de euros

El juicio, que se ha retomado con la declaración del hermano del lotero, abre ahora tres posibles escenarios. Si los acusados son declarados culpables, la familia de Alonso deberá iniciar otro proceso por lo civil para reclamar el premio. Si son declarados inocentes, el lotero tendría derecho a cobrar el premio como hallador del boleto.

La tercera vía es que, aunque se condene a los hermanos Reija, no se pueda demostrar con pruebas suficientemente sólidas a quién pertenece la Primitiva. En ese caso, el dinero iría a parar a las arcas del Estado. La respuesta a este enigma judicial se espera en aproximadamente un mes, cuando la Audiencia de A Coruña dicte sentencia.