África en el corazón del Papa: una visita que interpela al mundo

La visita del Papa León XIV a África durante diez días, que concluía este jueves pasado, —la más larga hasta ahora de su Pontificado— ha marcado un hito no solo por su duración, sino sobre todo por el mensaje claro y constante profundamente evangélico, marcado por dos palabras que han atravesado casi todos sus discursos: paz y misericordia. El Papa ha viajado como peregrino de la paz, recorriendo un continente herido pero, sin embargo, lleno de vida, de fe y de esperanza.

Desde el primer momento, León XIV ha mostrado que su presencia no respondía a una agenda diplomática sino pastoral. Ha escuchado, ha acompañado y ha puesto palabras a sufrimientos que a menudo quedan olvidados. En contextos marcados por conflictos armados, pobreza extrema, tensiones étnicas y fracturas sociales, León XIV ha insistido en que la paz no se construye desde el olvido ni desde la imposición, sino desde una memoria reconciliada.

El Papa ha recordado también que sin misericordia no hay reconciliación, y sin reconciliación no puede haber una paz duradera. En estas tierras donde el dolor ha dejado huellas visibles, sus palabras han resonado como una promesa posible y necesaria.

Además este viaje ha situado a este continente en el centro de la mirada de la Iglesia. El Papa ha reconocido la vitalidad de sus comunidades cristianas y su capacidad para enseñar al mundo a vivir la fe con sencillez, resistencia y alegría. África no ha sido presentada como un problema a resolver, sino como una voz que tiene mucho que aportar al presente y al futuro de la humanidad.

Al concluir estos diez días intensos, queda el eco de una invitación clara: promover la paz no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad compartida para todos. Celebrar la paz, como ha insistido León XIV, es comprometerse con ella cada día. Este viaje no se cerraba con una despedida, sino que permanece abierto como una llamada urgente a construir un mundo reconciliado desde la misericordia.