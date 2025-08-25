María, madre de cinco hijas: "Aunque nos acogemos al plan ACCEDE, nos gastamos unos 1.500 euros en la vuelta al cole"

Este año, las búsquedas de libros escolares de segunda mano han subido un 207% y es que la vuelta al cole está por las nubes. Solo los libros impresos pueden superar los 500 euros por alumno, y aunque los digitales son algo más baratos, no bajan de los 300 euros.

A los libros, hay que sumar la mochila, la ropa o uniforme, las zapatillas, el material de papelería. Esto significa que, de media, la vuelta al cole cuesta entre 300 y 600 euros. Con estos precios, cada vez más familias optan por soluciones prácticas y asequibles: libros usados, intercambios, plataformas como Wallapop o Milanuncios.

Comprar de segunda mano puede suponer un ahorro de hasta el 65%, por lo que se ha convertido en la opción lógica para muchísimas familias a las que no les salen las cuentas. Los datos son claros, uno de cada tres padres opta por la segunda mano para afrontar los gastos del nuevo curso.





la vuelta al cole con cinco hijos

Con septiembre a la vuelta de la esquina, en casa de María ya están echando cuentas. Ella es madre de familia numerosa, en concreto, de cinco niñas, y la vuelta al cole afecta notablemente en su economía.

La también portavoz de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha explicado en 'Herrera en COPE' cómo afrontan el mes de septiembre y lo que supone a nivel económico.

"Teniendo en cuenta que tenemos 5 hijas, que nos acogemos al Plan ACCEDE, lo que significa que la mayor parte de libros nos los da el cole, aun así nos gastamos unos 1.500 euros", ha apuntado.

En cuanto a la partida que más gastos genera, explica que son tantos los libros como el material, ya que la ropa la heredan en muchos casos.

Además, para los libros, recurren a la segunda mano: "Nosotros, por un lado, tenemos libros de segunda mano a través de otros padres, que nos vamos prestando los libros. Además, yo tiro mucho de Wallapop para buscar libros de segunda mano".