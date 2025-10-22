Mario Suárez, en El Partidazo de COPE: "El melón por abrir en el Atlético es que es bastante mejorable cómo te has gastado el dinero de los fichajes"

La abultada derrota del Atlético de Madrid por 4-0 frente al Arsenal en la Champions League ha generado un intenso debate. En El Partidazo de COPE, el exjugador rojiblanco Mario Suárez ha calificado el resultado como un "castigo excesivo", aunque ha destacado que evidencia problemas recurrentes en el equipo, especialmente en su rendimiento fuera de casa.

Un equipo con dos caras

Suárez ha sido contundente al analizar la situación del equipo lejos del Metropolitano. "La realidad es que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo y fuera de casa otro", afirmó, recordando que el conjunto solo ha conseguido 11 victorias en los últimos 35 partidos como visitante. A esto se suma, según él, la dificultad para generar ocasiones claras de gol y una fragilidad defensiva que les ha costado 8 goles en 3 partidos de Champions.

El melón de los fichajes y la gestión de recursos

El punto más crítico de su análisis ha llegado al señalar la planificación de la plantilla. "Yo creo que es un melón más que abrir de cómo usas tus recursos", ha comentado Suárez. El exfutbolista ha puesto el foco en que los jugadores fundamentales siguen siendo los veteranos como "Oblak, Giménez, Koke y Griezmann", mientras que las nuevas incorporaciones no marcan diferencias cuando tienen la oportunidad.

Durante el programa, dirigido por Juanma Castaño, otros colaboradores han apuntado también a la responsabilidad del entrenador por los dos goles recibidos a balón parado. Sin embargo, la idea que ha sobrevolado el debate es si una derrota así debe doler. "Si no te duelen, es que no eres tan grande", sentenció Elías Israel, subrayando que un club con aspiraciones no puede permitirse un resultado tan abultado, aunque sea ante un rival de entidad.

Finalmente, Suárez ha criticado la tendencia a justificar los malos resultados fuera de casa. A su juicio, la victoria en el derbi contra el Real Madrid no debe ocultar las carencias de un equipo que aspira a competir al máximo nivel en todas las competiciones. "Veo demasiadas justificaciones para no haber ganado fuera de casa", concluyó.