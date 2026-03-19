Luis Garvía, economista: "Es probable que, en el corto plazo, las hipotecas se encarezcan; se están dando condiciones de tormenta perfecta"

Toda Europa está pendiente de los tipos de interés tras la escalada de precios y cómo puede afectar al precio de las hipotecas en toda Europa. Por ejemplo, el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de las hipotecas en España, alertando de un escenario que recuerda peligrosamente a la crisis vivida con la guerra de Ucrania en 2022. Según Gutiérrez, "estamos ante una subida inminente de las hipotecas si el conflicto de Irán no se soluciona rápido", una situación que califica como "tremendamente parecida" a la que disparó los precios hace dos años.

El epicentro de la nueva amenaza

El epicentro de esta nueva amenaza se encuentra en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio global por donde transita cerca del 20 % de todo el petróleo mundial. La creciente tensión geopolítica ha puesto el foco en este punto, ya que, según el analista, "Irán ya ha avisado que lo va a cortar". La reacción de los mercados no se ha hecho esperar: "hoy mismo, el petróleo está subiendo con fuerza, y esto acaba de comenzar".

Alamy Stock Photo Costa iraní cerca del estrecho de Ormuz. Buque portacontenedores gigante en el estrecho de Ormuz.

El economista Luis Garvía, en el programa 'Herrera en COPE', ha reforzado esta preocupación, señalando que "el euríbor nos está indicando que es probable que en el corto plazo veamos cómo las hipotecas se encarecen". Garvía contextualiza la situación actual como "un punto de inflexión donde se están empezando a dar condiciones de tormenta perfecta", debido a una convergencia de factores monetarios, energéticos, comerciales y tecnológicos.

Estamos en un punto de inflexión donde se están empezando a dar condiciones de tormenta perfecta" Luis Garvía Economista

De la gasolina al bolsillo: el efecto dominó

Gutiérrez ha explicado el efecto dominó que podría desencadenarse. Un encarecimiento del crudo impacta en el transporte y, por ende, en los precios de "casi toda la cesta de la compra", generando un repunte de la inflación. Ante este escenario, la respuesta previsible en la eurozona es clara: "¿Y qué hacemos en Europa cuando hay inflación? Pues subir los tipos de interés", recuerda el experto. Esta medida afectaría "de lleno a las cuotas de hipoteca que podríamos volver a ver, cómo se encarecen enormemente", perjudicando sobre todo a los hipotecados a tipo variable.

Por su parte, Luis Garvía matiza que la inflación que se está observando es "una inflación de oferta, asociada con el precio de hidrocarburos". Por este motivo, considera que "lo razonable no es combatirla con política monetaria, sino con política fiscal". A pesar de ello, la tendencia general de los bancos centrales parece apuntar en otra dirección, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los préstamos hipotecarios en el país.