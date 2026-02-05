"Hay propietarios en España que han perdido 10.000 euros netos al año por un inquiokupa; tienen que seguir pagando la hipoteca o los suministros de la vivienda"

La experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' de Herrera en COPE, junto a Jorge Bustos, las consecuencias de la prórroga de la moratoria antidesahucios impulsada por el Gobierno en marzo de 2020. Esta medida, creada en el contexto de la pandemia para proteger a personas y familias en situación de vulnerabilidad, se enfrenta ahora a un futuro incierto, con estimaciones que apuntan a que unas 60.000 familias podrían ser desalojadas en los próximos meses.

El perfil real del casero en España

Frente a la narrativa de los grandes tenedores, García de la Granja ha aportado un dato clave: “el 92 por ciento de los pisos que hay en España en alquiler son de pequeños tenedores”. Según ha explicado, no se trata de fondos buitre, sino de “personas que tienen su vivienda habitual y una o dos viviendas más”. La experta ha puesto como ejemplo el caso de “el taxista que ha trabajado durante 40 años, que tiene su piso en Madrid y un apartamento en Benidorm” para complementar su jubilación. Ha criticado que se califique de “indecente” a estos ahorradores, que sufren pérdidas netas de hasta 10.000 euros al año al no cobrar el alquiler y tener que seguir pagando hipotecas y suministros.

El problema se agrava con la figura de los 'inkyokupas', que la periodista cifra en unos 80.000 casos. Si bien reconoce que entre ellos hay personas y familias realmente vulnerables que necesitan una respuesta de las instituciones, también afirma que “hay mucho jeta que vive del cuento”. Estos casos dificultan o impiden directamente el desalojo, en un proceso que, de media, ya se alarga más de un año en España.

Un okupa enmascarado se asoma a la ventana de una vivienda

Críticas a la inacción del Gobierno

Pilar García de la Granja ha cuestionado duramente la gestión del Ejecutivo, señalando la contradicción de un gobierno “que presume de que la economía va como un cohete” pero que, a su vez, “es incapaz de garantizar viviendas de titularidad pública a 60.000 personas y a sus familias”. En la misma línea, el periodista Jorge Bustos ha apostillado que el coste social “lo debe asumir el estado, no el particular” con la renta de su piso.

La colaboradora de COPE ha ido más allá, planteando sus dudas sobre la intencionalidad de estas políticas. “Aquí el objetivo parece que pueda ser la propiedad privada”, ha sentenciado. Esta situación, advierte, pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico.

Finalmente, García de la Granja ha dejado una reflexión sobre el modelo de país: “¿Sabes lo que diferencia un país rico de un país pobre? Dos cosas, la clase media y la propiedad privada”. Mientras tanto, el futuro del decreto antidesahucios sigue en el aire y todo apunta a que el Gobierno deberá negociar cada paso con sus socios parlamentarios para sacar adelante cualquier iniciativa.