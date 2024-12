Un experto en biología molecular explica qué debes tomar para paliar los efectos de la resaca: "Se han hecho ensayos clínicos"

Llega el fin de semana y es normal salir de casa. Juntarnos con nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares y tomar alguna que otra cerveza. Los valientes acaban alargando la tarde, la noche... y al final ese alcohol es algo que acaba pasando factura a muchas personas.

Siendo sinceros, la peor parte de beber suele ser, precisamente, la resaca. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas o trucos para evitar estas consecuencias y hoy te contamos un buen remedio para reducir ese malestar generalizado al día siguiente.

Álvaro Carmona es bioquímico, doctorado en Medicina Molecular y profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), pero también se dedica a la divulgación científica a través de sus redes sociales, utilizando un estilo desenfadado y coloquial.

En su último vídeo, por ejemplo, habla de la "evidencia" sobre el uso de un medicamento muy popular en España, sin ningún tipo de receta, que según estudios puede reducir los "síntomas específicos de resaca", además de una "protección antioxidante" y mejoras "en la función hepática y reducción de déficits neurológicos".

esto es LO QUE DEBES TOMAR PARA REDUCIR LA RESACA

En este vídeo, el experto en biología molecular recuerda que "el metabolismo del alcohol se da principalmente en el hígado".

A partir de esa primera premisa, el joven experto explica: "Ahí la famosa alcohol deshidrogenasa se encarga de transformarlo en acetaldehido, que es un producto tóxico cuya acumulación provoca inflamación, estrés oxidativo y la famosa resaca, junto con la deshidratación, por supuesto". Es decir, la resaca se produce, fundamentalmente, por la aparición de este acetaldehido producido por el alcohol.

Sin embargo, "hay dos mecanismos que no nos enseñan que ayudan a detoxificar el alcohol cuando el alcohol deshidrogenasa está saturada porque has bebido demasiado. El primero lo hace la catalasa y el segundo, que aquí viene el quid de la cuestión, es el citocromo P450. CYP para los amigos", explica.

Para entender este proceso, explica que el CYP está "en el hígado y en el cerebro, y ayuda a detoxificar el alcohol cuando el alcohol deshidrogenasa está saturada". El problema viene cuando el CYP, con toda su actividad, "deja mucha basura en forma de especies reactivas del oxígeno". En pocas palabras, el alcohol aumenta "el estrés oxidativo" y eso hay que limpiarlo. ¿Con qué? Con una sustancia llamada "glutatión". No obstante, cuando una persona bebe demasiado, esta sustancia "no da abasto".

"Y aquí donde viene nuestra amiga la acetilcisteína, porque esta amiguita de aquí es precursora del glutatión y ayuda a regenerarlo, haciendo que la vía secundaria de eliminación del alcohol sea más eficiente durante más tiempo", explica. Un fármaco que se puede comprar en farmacias y que no necesita receta.

"Se han hecho ensayos clínicos"

El experto ha hecho alusión a una serie de ensayos clínicos, en los que "ponían a la gente borracha" y, posteriormente, les daban acetilcisteína. Descubrieron que "tiene más efecto en las mujeres que en los hombres". Y que si bien es cierto que los resultados "son preliminares" y la metodología "deja un poco que desear", estos ensayos parecen haber dado resultados positivos.

En cualqueir caso, "yo no te he dicho nada, no vaya a ser que ahora resulte que Álvaro está incitando a la bebida y a la automedicación, que tenemos el pellejito muy fino", concluye.