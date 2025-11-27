Luis Enrique enfría el debate sobre la hegemonía de la Premier League con respecto a LaLiga: "Yo no generalizaría..."

El debate sobre la presunta superioridad de la Premier League en el fútbol europeo ha encontrado una voz prudente en Luis Enrique Martínez. Tras la victoria del PSG por 5-3 ante el Tottenham en la Liga de Campeones, con tres goles de Vitinha y uno de Fabián Ruiz, el técnico asturiano fue preguntado sobre el dominio de los equipos ingleses.

Análisis prudente

Luis Enrique evitó generalizar sobre el nivel de la liga inglesa, aunque reconoció el gran momento de sus equipos. "No estoy aquí para valorar cómo están los equipos, evidentemente los equipos ingleses tienen un nivel altísimo, pero esta es una competición que todavía le queda mucho", afirmó el entrenador del PSG.

Para el técnico español, la clave estará en las eliminatorias de febrero y marzo. En ese momento se verá el estado de forma real de cada club, ya que "veremos en febrero, marzo cuáles son los equipos que ahora mismo pueden estar mal y recuperarse, o los están bien, no estar a ese nivel". Por ello, insistió en que no se debe generalizar sobre el dominio de una liga sobre otra.

Como ejemplo, Luis Enrique mencionó al Arsenal, actual líder en Inglaterra y su grupo de Champions, del que destacó que "está a un nivel altísimo, pero la Champions sabe de situaciones diferentes y hay que esperar". Concluyó su análisis con una reflexión que invita a la calma y a no sacar conclusiones precipitadas en una competición tan impredecible.