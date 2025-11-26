La preocupación de Poli Rincón pese a la victoria del Real Madrid: "Si llega a ser un equipo serio..."

El análisis del partido del Real Madrid contra el Olympiacos en Tiempo de Juego ha dejado una seria advertencia por parte de Poli Rincón, que ha destacado un dato que considera demoledor: "que el Olympiacos te haya rematado 15 veces, de ellas 8 a puerta, más que tú, eso es un dato a tener en cuenta". Esta estadística refleja una fragilidad que genera preocupación en el entorno del club.

EFE PIRAEUS (Greece), 26/11/2025.- Real Madrid's Kylian Mbappe (R) celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympiacos FC and Real Madrid in Piraeus, Greece, 26 November 2025. (Liga de Campeones, Grecia, Pireo) EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Sin estructura ni plan de juego

Más allá de las cifras, la crítica principal se centra en la falta de una identidad clara en el campo. Poli ha señalado que al equipo no se le ve una estructura definida. "Cuando atacas, tienes que saber por qué atacas; cuando defiendes, tienes que saber cómo defiendes, qué estructura tienes y qué es lo que hay que hacer, y yo eso no se lo veo al equipo", ha comentado.

El equipo madrileño parece carecer de un rumbo fijo, especialmente en tareas defensivas. Según el análisis, el conjunto blanco sufre en la contención, ya que "cuando repliegan, repliegan mal y desordenados". Esta situación contradice lo que se espera de un equipo que, por su entidad, "tiene que llevar el ritmo del partido, dominar el partido" y más ante un rival como el griego.

EFE PIRAEUS (Greece), 26/11/2025.- Olympiacos' Taremi Mehdi (R) celebrates a goal during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympiacos FC and Real Madrid in Piraeus, Greece, 26 November 2025. (Liga de Campeones, Grecia, Pireo) EFE/EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

La dependencia de un solo jugador

Otro de los puntos clave de la crítica es la excesiva dependencia de un único futbolista, a pesar de su increíble capacidad goleadora. Poli ha sido tajante al afirmar que no se puede estar "agarrado simplemente a un jugador que es capaz de meter hoy 4 goles" y que ya suma 9 tantos en la Champions League. Esta situación, lejos de ser una solución, evidencia un problema de fondo en el juego colectivo del equipo.

No puedes estar agarrado simplemente a un jugador que es capaz de meter hoy 4 goles" Poli Rincón

Dudas ante los grandes rivales

La principal incertidumbre que deja el desempeño del equipo es cómo afrontará los duelos contra adversarios de mayor calibre. La pregunta que ha lanzado Poli resume la inquietud general: "cuando te llegan los equipos grandes, ¿qué hacemos? ¿A qué jugamos? ¿Cómo jugamos?". La sensación es que, si el Madrid se enfrenta a "un equipo serio", una victoria agónica sería un recurso "muy triste" para un club que debería aspirar a dominar los encuentros con autoridad.