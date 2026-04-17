Leo Harlem, sobre el cameo de Carlos Herrera en 'Torrente Presidente': "¿Cómo no voy a verlo? Histórico, tenía un papel más complicado"

El humorista Leo Harlem ha visitado el programa 'Herrera en COPE' para conversar con Alberto Herrera sobre su último trabajo. Durante la entrevista, la conversación ha derivado hacia un terreno más personal y divertido, centrándose en la figura de Carlos Herrera y su recordado cameo en 'Torrente Presidente'. Alberto Herrera ha preguntado a Harlem si había visto la actuación de su padre en la película, a lo que el cómico ha respondido afirmativamente: "Sí, hombre, claro. Histórico, tenía un papel más complicado". El presentador ha bromeado sobre la complejidad del papel de Carlos Herrera, lo que ha dado pie a que el humorista desvelara una conexión inesperada.

Leo Harlem ha revelado que su relación con Carlos Herrera va más allá de lo profesional, ya que ambos comparten una amistad con Javi 'Camarote' en León. Esta conexión ha sido el punto de partida de una tradición que mantienen desde hace mucho tiempo.

El humorista ha explicado que él y el comunicador de COPE se reúnen anualmente para un evento muy especial. "Entregamos un premio tu padre y yo todos los años, desde hace 12, 14 años", ha detallado Harlem, en referencia al 'premio de pintura camarote'.

COPE Carlos Herrera en los estudios de COPE celebrando el EGM

Duelo de 'buen buche'

La charla ha concluido con una nota de humor cuando Alberto Herrera ha planteado una duda: "comiendo en Javi Camarote no sé quién gana, si Carlos o tú". Leo Harlem, entre risas, ha reconocido la fama de buen comedor de Herrera, admitiendo que él también tiene "buen buche".

Más allá de las anécdotas personales, el motivo principal de la visita de Leo Harlem al programa era la promoción de su nuevo trabajo, La familia Benetón +2, la secuela de la exitosa película de 2024. El director, Joaquín Mazón, ha explicado que, tras el éxito de la primera entrega, el equipo se propuso hacer una segunda parte más grande y divertida.

MÁS DETALLES DEL ÚLTIMO FILM EN LA QUE aparece LEO HARLEM

El propio Harlem se ha mostrado muy satisfecho con el resultado, asegurando que han subido bastante la apuesta. En esta nueva entrega, la familia no solo crece con la llegada de dos bebés, sino que también se embarca en una aventura que les llevará a África, aunque las escenas se rodaron en Canarias. El reparto original de niños regresa para esta secuela.

EFE El actor Leo Harlem durante el pase gráfico de presentación de la película “La Familia Benetón +2”, este lunes en Madrid.

Junto a los jóvenes actores, repiten figuras como Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón, y se suman nuevos rostros como Enrique Villén y Anabel Alonso. Harlem ha destacado que la historia es ahora más humana, ya que su personaje ha pasado de ser un pícaro interesado en el dinero a formar parte de una familia que debe ayudarle de forma desinteresada.

La llegada de los dos nuevos miembros desestabiliza a la familia y da lugar a una serie de situaciones cómicas, especialmente con un Leo Harlem y un El Langui poco habituados al cuidado de bebés, enfrentando la situación con notable torpeza.