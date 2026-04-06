Santiago Segura, sobre el cameo de Carlos Herrera en 'Torrente Presidente': "Tuvo que repetir. Acabamos la secuencia y dijo que esto no era lo suyo"

Santiago Segura ha desvelado en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, los entresijos del rodaje de su última película, ‘Torrente Presidente’. El director ha abordado el comentado cameo del comunicador Carlos Herrera, revelando que la experiencia no fue del todo grata para el periodista, quien sentenció que era la "última vez" que participaría en un proyecto similar. Segura ha explicado que su intención de fichar a Herrera no es nueva. Ya le había ofrecido el papel de villano en ‘Torrente 4’, pero el comunicador "me esquivó", según ha relatado el cineasta.

Tiempo después, el hijo del periodista, Alberto Herrera, le confesó el presunto motivo: "había sido su madre, que le había prohibido salir".

El director ha contado con humor cómo, tras enterarse de la anécdota, se encontró con Mariló Montero en los pasillos de un programa de televisión. Al confrontarla, ella le pidió entre risas: "dile a estos chicos que no inventen". Finalmente, Herrera sí ha participado en ‘Torrente Presidente’, aunque su experiencia no fue la que esperaba.

Un rodaje "horrible" para Herrera

A pesar de que Herrera afirmara que su papel era una "pieza fundamental", su paso por el plató no fue un camino de rosas. Segura ha confirmado que al comunicador le resultó "muy pesado" el proceso. "Esto de repetir una y otra vez no era lo suyo", ha comentado el director, quien ha añadido que el propio Herrera calificó la experiencia como "horrible".

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El cineasta ha detallado la mecánica de un rodaje, que obliga a repetir cada escena desde múltiples ángulos —plano general, corto, contraplano— para poder montar la película. "Para sacar un trocito de película, estamos ahí horas y horas", ha justificado Segura, comprendiendo la reacción del periodista, poco acostumbrado a esta dinámica.

Un espejo "terrorífico" de la realidad

Más allá de las anécdotas del rodaje, Santiago Segura ha reflexionado sobre el trasfondo de ‘Torrente Presidente’, una película que llevaba "seis años pensando". El filme, que ya ha sido visto por 3.200.000 espectadores, funciona como un "espejo deformante" de la sociedad actual, generando una "misma división que con la política", algo que el director ha lamentado.

Para Segura, lo más preocupante es el peligroso parecido que guarda con el panorama actual. El hecho de que un personaje como Torrente encuentre su hueco en la política "es terrorífico", ha admitido, sentenciando que "debería ser ciencia ficción y no lo es". La cinta satiriza a todas las formaciones, desde VOX a Podemos, provocando que reciba críticas de bandos opuestos.

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El director también ha criticado la rigidez de lo "políticamente correcto" en la ficción. En su opinión, aunque es útil en la vida real, el cine no debería estar tan constreñido. "La vida no es políticamente correcta, y el cine es retazos de la vida", ha sentenciado, defendiendo que el séptimo arte debe poder reflejar la realidad en todas sus facetas, incluso las más imperfectas.