Los taxistas de Madrid comienzan este lunes una huelga indefinida para presionar a las administraciones sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). En 'Herrera en COPE', Julio Sanz, presidente de la Federación del Taxi, ha denunciado la falta de regulación de estas últimas, mientras que el mundo del taxi "está muy regulado". Esta regulación, explica “tiene un fin, la protección del servicio y de los usuarios. No renegamos de nuestra hiperregulación, pero exigimos que cuando se preste un servicio paralelo al del taxi, es de sentido común que se regule".

En este sentido Julio Sanz ha asegurado que “aunque lo parezca los VTC no son taxis, deben de tener un determinado porcentaje -1 por cada 30 taxis- una precontratacion en el servicio y no está permitido que puedan circular a la espera de clientes", ha señalado. "No queremos la exclusiva en el transporte, todos caben pero con unas normas, es de sentido común para evitarnos problemas".

Por ello, ha advertido “la huelga irá hasta el final, no hay marcha atrás, está avalada por el 95% del colectivo. Hay que salir a la calle en una huelga indefinida hasta conseguir una solución, somos más de 100 mil familias que exigimos la posibilidad de seguir trabajando". Para ello, ha aclarado "debe de haber voluntad política".

Julio Sanz ha dejado claro que el hecho de que la huelga sea en fechas de Fitur -Feria Internacional de Turismo- es una "coincidencia". “No es un capricho que 20.000 familias hayan decidido desde hoy en Madrid que no vayan a ingresar un duro hasta solucionar su problema".

El presidente de la Federación del Taxi insiste en que los taxistas han llegado a la huelga "por la negligencia de una administración que se ha puesto de perfil y no ha querido solucionar los problemas. Desde 2016 hemos puesto varias propuestas sobre la mesa de la Comunidad de Madrid, pero está haciendo oidos sordos. El pasado día 8 en una reunión con director General de Transportes, Pablo Rodríguez recibimos su burla cuando le pedimos una regulación urgente. Sin embargo cuando se anuncia un paro indefinido, el presidente de la Comunidad de Madrid nos ofrece una regulación exprés".

En este sentido el presidente de la Federación del Taxi se ha referido a la reunión que mantendrán este mismo lunes con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. "Vamos a ver la voluntad política y si es la solución al conflicto o un intento más de engañarnos”.

Sobre los incidentes de los últimos días, Sanz ha hecho un llamamiento a la “violencia cero". "No es la guerra, no son las formas. Repudiamos y estamos en contra de todo tipo de violencia, no nos conviene a nadie”." si bien ha señalado que "violencia también es la provocación que sufrimos a diario" que no se ve en los medios de comunicación "porque no tenemos ese carácter llorón".

Por últimos afirma que la Administración tiene gran parte de responsabilidad. 2Llegamos a esto porque ha habido una dejación y un engaño permanente al taxi, pero ha insistido”.