Confirmado por Vicky Palma : "No hemos tenido una borrasca como Therese en los útimos 13 años"

Canarias se prepara para recibir a la borrasca Therese, un fenómeno meteorológico que, según los expertos, se perfila como el más significativo en más de una década. La jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma, ha explicado en 'Herrera en COPE Tenerife' que el archipiélago se enfrenta a un temporal sin precedentes recientes. "Desde el año 2013 no vivimos una situación parecida, y son 13 años ya sin sin algo similar", ha afirmado Palma, subrayando la magnitud del evento que se avecina.

Desde el año 2013 no vivimos una situación parecida, son 13 años ya sin sin algo similar" Vicky Palma jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria

La experta ha confesado vivir la situación con una doble perspectiva: la preocupación profesional ante los posibles efectos adversos y la fascinación del aficionado a la meteorología. "Hace muchos años que una borrasca en sí que se acerca a nosotros, viene a morir su centro sobre las islas", ha comentado. Esta borrasca, que se está formando actualmente en el Atlántico Norte y que recibirá oficialmente el nombre de Therese durante la tarde-noche de hoy, ha generado una gran expectación y ha puesto en alerta a todos los servicios de emergencia del archipiélago.

Cronología de una borrasca histórica

Aunque este marte ya se han registrado algunas precipitaciones en La Palma, estas no están directamente asociadas a Therese. Será a partir del jueves cuando sus efectos se manifiesten con contundencia. Según Palma, el jueves llegará "una primera línea de inestabilidad" que dejará lluvias repartidas de forma desigual pero presentes en todas las islas. En el caso de Tenerife, las precipitaciones más importantes de esta primera jornada se concentrarán en el norte, pero el escenario cambiará drásticamente a partir del jueves.

Los días más complicados del temporal serán el jueves, viernes y sábado. A partir del jueves, las lluvias más intensas se desplazarán hacia los municipios del sur y del oeste en islas como Tenerife, La Palma y, sobre todo, Gran Canaria. Estas son, paradójicamente, zonas que todavía presentan déficit de precipitaciones pese a haber sido un invierno lluvioso. Además de la lluvia, el viento será otro de los grandes protagonistas, con rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas altas, medianías y puntos de la costa. También se esperan las primeras nevadas en las cumbres de Tenerife y La Palma.

Uno de los factores de mayor riesgo será el intenso temporal de mar. La situación marítima se complicará a partir de la tarde-noche del miércoles en las costas abiertas al norte. El peligro se incrementa por la coincidencia con la luna nueva del jueves y el equinoccio de primavera del viernes, que provocarán las "mareas vivas" más grandes del año. Palma ha advertido que la combinación de mar gruesa, marea alta y los barrancos intentando desaguar "pueden generar algunos inconvenientes en determinados puntos del archipiélago" que habitualmente son problemáticos en episodios de lluvias intensas.

El temporal no dará tregua durante el fin de semana. La situación de inestabilidad, con una "sucesión de pases de frentes", se prolongará probablemente hasta el lunes 23. Durante el domingo, todavía podrían registrarse precipitaciones localmente fuertes, principalmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En esta ocasión, las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que durante el actual año hidrológico han recibido el doble o incluso el triple de lluvia de lo habitual, serán las menos afectadas por las precipitaciones de Therese.

La vuelta a los inviernos de antes

Esta sucesión de temporales que ha vivido Canarias durante las últimas semanas no es una anomalía, sino más bien una vuelta a la normalidad, tal y como ha destacado la prestigiosa meteoróloga. Vicky Palma lo describe como un regreso a los patrones de antaño. "Hemos vuelto a tener un un invierno de los de antes, con sucesión de de borrascas atlánticas", ha señalado. Este patrón contrasta con los últimos años, que se habían caracterizado por inviernos más cálidos y secos en España y Portugal, con borrascas que circulaban mucho más al norte sin afectar a la península ni a Canarias.

Hemos vuelto a tener un un invierno de los de antes, con sucesión de de borrascas atlánticas" Vicky Palma Jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria

A pesar de la sensación generalizada de frío, Palma ha matizado que, desde el punto de vista meteorológico, las temperaturas de este invierno han sido normales. Sin embargo, las lluvias sí han estado ligeramente por encima de la media, aunque de forma muy irregular. La experta ha apuntado que zonas como el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y el suroeste de La Palma aún arrastran un déficit hídrico. "Situación que se puede arreglar ahora", ha añadido, en referencia a las lluvias que se esperan con la llegada de Therese.

El Gobierno de Canarias declara la alerta por fenómenos costeros. | EFE

Por qué sentimos más frío del que marca el termómetro

Finalmente, Vicky Palma ha resuelto una de las dudas más comunes entre los canarios: por qué la sensación térmica es a menudo de más frío del que indican los termómetros. La clave, según ha explicado, reside en dos factores determinantes en el clima insular: el viento y la humedad. "Nosotros somos islas, la humedad en en Canarias es bastante alta", ha indicado. Concluyó explicando que no es lo mismo tener 16 grados con una humedad del 30% que con una del 90%, ya que esta última incrementa notablemente la sensación de frío, un fenómeno característico del archipiélago que se nota menos en zonas continentales con ambiente más seco.