José Antonio Maldonado, divulgador meteorológico: "Descenderán las temperaturas especialmente en el sur de la península y una masa de aire polar traerá un fin de semana de lluvia y nieve"

El meteorólogo José Antonio Maldonado ha desgranado la previsión del tiempo para los próximos días en 'Herrera en COPE' junto a Carlos Herrera, después de una primera quincena de enero marcada por el frío persistente, las heladas y las nevadas. La situación, sin embargo, está a punto de cambiar con la llegada de nuevos frentes atlánticos que recorrerán la península.

Inestabilidad, lluvia y viento

Para la jornada de hoy, viernes, la inestabilidad será la protagonista debido al paso de un frente atlántico. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente atlántica, que "pueden ser especialmente fuertes en la comunidad gallega y en la mitad occidental de Andalucía, así como en Ceuta", según ha explicado Maldonado. También se esperan vientos fuertes en los sistemas montañosos y lluvias en Canarias. Maldonado ha pedido precaución por los numerosos bancos de niebla en Castilla y León y Extremadura.

De cara al sábado, la situación tiende a cambiar. Un seno de bajas presiones mantendrá la nubosidad abundante en la península, con precipitaciones en el noreste y el archipiélago balear. También se esperan nevadas en los Pirineos, la cordillera Ibérica y la Cantábrica, así como chubascos en el norte de Canarias.

EFE La niebla cubre el Puente Romano de Córdoba este jueves. La llegada de una borrasca por el noroeste de la península, junto con vientos húmedos atlánticos, dejará este jueves un día marcado por la inestabilidad

Llega una masa de aire polar

El domingo se producirá el cambio más significativo con la entrada de una masa de aire polar. Este fenómeno dará origen a precipitaciones en el norte peninsular, zonas del sur, Baleares y la costa mediterránea. La cota de nieve seguirá siendo baja, con nevadas en el Sistema Central, la cordillera Ibérica y, sobre todo, en los Pirineos. Según Maldonado, "descenderán las temperaturas, especialmente en el sur de la península".

Descenderán las temperaturas, especialmente en el sur de la península" José Antonio Maldonado Meteorólogo

Aunque el frío de la primera quincena del año ha sido noticia, Maldonado ha recordado que no es una situación inédita. "No es la primera vez que la primera quincena de enero es tan fría como la de ahora, tiene precedentes", ha comentado.

El meteorólogo ha rememorado el 4 de enero de 1971, cuando en la base aérea de Los Llanos (Albacete) se alcanzaron los 24 grados bajo cero.

MÁS CLAVES DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que las precipitaciones sean en general débiles, aunque serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales. Existe la posibilidad de que estas lluvias sean fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta, en el oeste de Galicia y en puntos de Andalucía occidental y el Estrecho. Además, se anticipan probables bancos de niebla en los entornos de montaña de la vertiente atlántica.

EFE Bancos de niebla a primera hora de este jueves en Madrid. La llegada de una borrasca por el noroeste de la península, junto con vientos húmedos atlánticos, dejará este jueves un día marcado por la inestabilidad

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en gran parte de los interiores de la mitad este peninsular y en la fachada atlántica, mientras que las mínimas, por el contrario, aumentarán en la mitad este y sureste. Se esperan heladas débiles en las zonas de montaña de la mitad norte y sureste, que podrían ser moderadas en el área de los Pirineos, afectando también a puntos de la meseta Norte.

Finalmente, predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, siendo en general flojo en el interior y moderado en los litorales, con probables intervalos fuertes en el Cantábrico y Alborán. En Canarias, se esperan vientos alisios moderados con posibles intervalos de fuerte intensidad, donde un frente en debilitamiento dejará cielos nubosos y precipitaciones, sobre todo en el norte de las islas.