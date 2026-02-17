Las claves del movimiento 'Identidad Marrón': "Pones cualquier película, cualquier serie, y las personas marrones indígenas, con una cara indígena, no estamos"

El término gente marrona, popularizado recientemente por Irene Montero, ha abierto un debate sobre la identidad y el racismo. Para profundizar en esta cuestión, el programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera, ha contado en su sección 'A Ciegas' con la presencia de David Ángel Gudiño, actor, docente y miembro del colectivo Identidad Marrón. Durante la conversación con María José Navarro, Gudiño ha explicado el significado de un concepto que busca dar voz a millones de personas.

El origen de Identidad Marrón

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Identidad marrón, ¿qué es? por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

David Ángel Gudiño, originario de Salta (Argentina), ha relatado que el colectivo Identidad Marrón nació en Argentina en 2017 como respuesta a una construcción nacional “aspiracionalmente blanca”. Según explica, en los medios y el imaginario colectivo del país no hay espacio para las personas con rasgos indígenas. “Pones cualquier película, cualquier serie, y las personas marrones indígenas, con una cara indígena, no estamos”, ha lamentado Gudiño durante su intervención.

El movimiento surgió en las universidades, cuando varios estudiantes se dieron cuenta de que eran los únicos con determinados rasgos en aulas de cien personas. “Dijeron: ¿por qué? ¿Por qué si la universidad es pública? ¿Por qué llegamos pocos? Si hay provincias enteras en Argentina que son marrones, ¿por qué no llegan?”, ha explicado el actor sobre el germen de una iniciativa que se pregunta por el acceso a derechos.

Gudiño ha compartido su propia experiencia con el racismo, un fenómeno que sufre de manera recurrente en redes sociales. “Subí un vídeo a YouTube y lo primero que me pusieron [fue]: 'sácate la camiseta de Argentina, volvé a Perú'”, ha comentado. Esta vivencia pone de manifiesto la falta de reconocimiento que sufren muchas personas a pesar de haber nacido y crecido en el país.

Un debate que cruza fronteras

Aunque Identidad Marrón nació en Argentina, el debate sobre la representación y el color de la piel es global. Como ha recordado María José Navarro, en Hispanoamérica existen polémicas similares con artistas como Bad Bunny o Nathy Peluso. Gudiño ha señalado que en Perú también hay personas que están “abrazando la mención de nuestro color de piel”, aunque ha matizado que “el racismo es un concepto territorial que va a impedir que las personas accedan a sus derechos de forma distinta en los países”.

EFE Bad Bunny durante su actuación en la Super Bowl

Este fenómeno no es ajeno a España, donde, como ha apuntado Navarro, existe una gran comunidad de personas procedentes de Colombia, Perú o Bolivia. La periodista ha señalado que términos despectivos como “sudakas” o “panchitos” han sido comunes, y ha hecho un llamamiento a “empezar a dejar esos términos despectivos para respetar a la gente en todos sus colores”.

Gudiño también ha hecho referencia a la historia argentina, subrayando que el imperio inca y comunidades como los mapuches o calchaquíes estuvieron presentes en gran parte del territorio. Sin embargo, figuras como Sarmiento y Roca impulsaron un proyecto de país que invisibilizó a los pueblos originarios y promovió una “valoración estética de ciertos rasgos europeos”. “Hace cinco años que recibo el mismo comentario de 'volvé a tu país', y yo me sigo preguntando a qué país, si vivo acá, nací acá, si mis padres nacieron acá, mis abuelos nacieron acá”, ha concluido Gudiño, quien ha invitado a los oyentes a seguir las actividades del colectivo en su cuenta de Instagram.