"Se puede dar la paradoja de que, con un salario más alto, cobres menos porque pagues más a Hacienda; sueldos más altos aumentan las bases de cotización"

El Gobierno ha aprobado la sexta subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin acuerdo con los empresarios, situándolo en 1.221 euros mensuales por 14 pagas. Sin embargo, esta medida esconde una realidad más compleja, tal y como ha explicado el periodista Antonio Naranjo en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE'. Según Naranjo, la subida es en realidad un impuesto camuflado que afecta directamente al bolsillo de trabajadores y empresarios.

La clave del análisis de Naranjo reside en que las subidas del SMI provocan automáticamente una subida de las bases de cotizaciones de todos los salarios. Esto se traduce en una recaudación fiscal mayor para el Estado, un "impuesto al trabajo mayor, que pagan los empresarios y que pagan los trabajadores", ha señalado el periodista en COPE.

Más costes para empresas y trabajadores

Esta situación genera una paradoja. Antonio Naranjo ha advertido de que "se puede dar la paradoja de que subiendo el salario pagues más Hacienda y al final cobres menos, aunque tú, el contratador, tienes un coste mayor por tu puesto de trabajo". A esto se suma la creación de nuevos conceptos que penalizan las nóminas, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), cuyo coeficiente ha aumentado para 2026.

El objetivo de esta mayor recaudación, según los datos aportados por Naranjo, es intentar cubrir el elevado coste de las pensiones y el déficit del sistema. "Las pensiones cuestan 190.000 millones de euros y hay que pagarlas, entonces se está sacando, básicamente, y no llega por ahí un déficit de casi 60.000 millones de euros en la seguridad social", ha explicado. Este dinero extra proviene de las cotizaciones laborales, que se enmascaran como una subida salarial.

Un cambio clave en la nueva subida

Por su parte, la experta económica Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE', ha añadido una novedad importante. Por primera vez, se espera que las empresas no puedan asumir esta subida con los complementos del empleado, como transporte o antigüedad. Este cambio supone un aumento de costes directos para muchos negocios.

La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado esta condición en sus redes sociales, afirmando que "la nueva subida del SMI son 1.221 euros al margen de complementos como transporte o antigüedad". Esta medida impacta especialmente en autónomos con trabajadores a cargo, pequeños negocios y familias con empleados del hogar.

Según los datos ofrecidos en COPE, el coste laboral anual total por cada trabajador con el SMI superará los 23.400 euros. Esto refleja un incremento en las cotizaciones sociales de unos 690 euros al año de media, consolidando la tesis de Antonio Naranjo sobre el aumento de la carga fiscal asociada a la subida del salario mínimo.