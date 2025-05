Los Morancos, atrapados en un tren: "Hay un crío que lleva llorando un tiempo porque la madre no le puede preparar la papilla porque no hay luz"

Publicado el 05 may 2025, 00:25 - Actualizado 05 may 2025, 00:33

Al menos 6.300 personas y 21 trenes han resultado afectados este domingo por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo que afecta a los trenes que enlazan la capital con Andalucía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, ha informado esta noche el Ministerio de Transportes en una nota.

Dos de los que se han quedado atrapados son Los Morancos y explicaban la situación que estaban viviendo en el comienzo de El Tertulión: "Nosotros hemos terminado en el teatro el Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí, en Madrid.

Señalaban que habían tenido un año sin incidencia y "hoy que parece que vamos para la feria, pues menos mal que venía toda la compañía, hemos cogido la guitarra y le hemos cantado a la luz, al apagón a todos. Y por lo menos nos estamos divirtiendo".

Agradecían que "menos mal que han abierto un poco las puertas para que entrara aire, que por lo menos, mira, está entrando airecito y aquí estamos"

"Yo me había hecho kits de supervivencia, ¿sabes? Pero me los he comido ya", bromeaba uno de los miembros de Los Morancos.

"Nosotros estamos parados a una media hora de Madrid, más o menos. Estamos aquí en un pueblecito, creo que es de Toledo. Llevamos aquí ya un par de horas parados y según nos han dicho va a venir a remolcarnos una máquina, no sé si era una máquina que venía desde Ciudad Real, no lo sabemos. Son informaciones que llegan pero que no te enteras de la mitad", reconocían con Juanma Castaño.

"Aquí hay madres con niños pequeños que no pueden darles la comida. Entonces, a mí me parece que deberían de ayudar un poquito más, ¿no? Porque me imagino que estar en casa no soluciona nada la gente que tenga un poquito de mano en esto, que esté aquí la gente", añadieron en los micrófonos de COPE.

"Hay gente mayor también aquí en el tren, yo no lo digo por mí, yo aguanto lo que tenga que aguantar, pero bueno, que dentro de esto creo que hay poca solución. Hay un chaval, un chiquillo, un crío pequeñito que lleva llorando yo que sé el tiempo ahí, pero lleva llorando porque la madre no le puede preparar la papilla o lo que sea porque es que no hay luz", concluyeron.