Gonzalo Miró se ilusiona con un posible relevo para Simeone: "Lo he visto y me dijeron que me enamoraría de él"

A Diego Simeone le preguntaron en DAZN, antes del arranque del Atlético de Madrid - Botafogo, a quién de todos sus pupilos (Gabi, Tiago, Filipe Luis, Juanfran) ve como entrenador. Y la primera respuesta que da el técnico argentino es: "A Filipe Luis, no".

El caso es que la idea de que el actual técnico del Flamengo pudiera ocupar, en un futuro, el banquillo del Atlético de Madrid es algo que le hace especial ilusión a Gonzalo Miró: "La solución a todos nuestros problemas: Filipe Luis".

Ciertamente, el Flamengo está realizando una buena actuación en el primer Mundial de Clubes y cuenta con el segundo entrenador más joven de la competición, con tan solo 39 años.

CORDONPRESS Filipe Luis, entrenador del Flamengo, durante el Mundial de Clubes

Petón cree que Filipe Luis es un entrenador "innovador, que tiene cosas distintas".

Paco González comentó en tono de broma con los dos comentaristas del Atlético de Madrid que les ve más ilusionados con la posible llegada de Filipe Luis que la de Baena, a lo que Miró reaccionó rápidamente: "No tengas ninguna duda".

En cualquier caso, bagaje que tiene Filipe Luis como exfutbolista durante muchos años del Atlético de Madrid y el hecho de que ya esté trabajando en un club puntero le convierte en un posible candidato que, a buen seguro, provocaría ilusión entre la parroquia rojiblanca.

Miró reconoce haber descubierto el buen trabajo de Filipe Luis recomendado por el especialista en fútbol internacional de Tiempo de Juego, Fernando Evangelio: "Fue el primero que me puso en órbita, lo reconozco. Me dijo que debería ver un partido del Flamengo porque me iba a gustar porque me iba a enamorar de Filipe Luis. Y la verdad es que lo he visto y es que…", comentó dejando clara su satisfacción por la sugerencia.

Después, habló del síndrome de Estocolmo que existe con Simeone: "Este síndrome de Estocolmo que se tiene a veces con Simeone. No hay por qué tenerlo", afirmó convencido.

Paco González cerró la reflexión en tono desenfadado pensando si "no estamos enterrando a Simeone y lo mismo gana 4-0".