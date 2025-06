La intención principal con los cambios en la Virgen de la Macarena que no llegó a cumplirse: por eso quedó así después

Este fin de semana en Sevilla, y casi que en España, no se ha hablado de otra cosa, de la polémica restauración de la Virgen de la Macarena. Tras cinco días retirada al culto para realizar trabajos de conservación y mantenimiento, el sábado por la mañana se expuso al público y ahí comenzó todo: La Virgen era otra. O al menos, así lo sentían los devotos.

La expresión de su cara había cambiado por completo. Los devotos no daban crédito a lo que estaba pasando. “No es ella. Le han quitado la expresión de sus ojos y sus cejas, que era lo que la caracterizaban. Decepción, impotencia, rabia y de todo. Hay partes de la policromía que no... La nariz, las cejas, que no. Es que eso no... Es otra. Es que no nos podemos ni expresar. Es que estamos desubicados” decían algunos de los devotos.

Ante el aluvión de críticas, a la una de la tarde del sábado se cerraron las puertas de la Basílica para proceder al retoque del retoque, una vez más. Entre otras cosas, le retiraron las pestañas postizas que tantas críticas habían generado y volvía a ser expuesta a las seis de la tarde.

Algunos se conformaron con esta nueva versión, pero otros muchos seguían sin ver a su Macarena. Así que, tras cerrar el templo, la Macarena fue intervenida por tercera vez en un trabajo que se prolongó durante prácticamente toda la noche. Tres intervenciones, tres retoques y tres apaños que no han conseguido zanjar la polémica.

Por eso, hoy a las siete de la tarde se convocaba una concentración para exigir la dimisión al completo de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena.

La intención inicial en la restauración de la Virgen de la Macarena

Inmaculada Jiménez nos contaba la última hora de esta polémica restauración, y lo hace desde Sevilla. Ella misma explicaba que esta convocatoria ha sido absolutamente “espontánea, a través de las redes sociales después de que haya mucho malestar y mucho dolor entre los devotos y los hermanos de la Macarena por todo lo que está ocurriendo”.

Y es que esta restauración ha sido profundamente dolorosa para todos ellos, ya que, como explicaba, la intención inicial de la misma no pasaba por cambiar la imagen.

“Hay que diferenciar entre restauración y mantenimiento. Lo que la Hermandad pide permiso a los hermanos, lo hace en un cabildo del pasado mes de noviembre, es someter a la Virgen a labores de mantenimiento y de conservación” empezaba explicando.

“Son trabajos rutinarios y es tan solo pues retirarle parte de esa, podemos decir, suciedad que se acumula en el rostro de las imágenes, pues debido a la exposición, a las velas, a las flores. En principio era eso” confirmaba Inmaculada Jiménez.

Sin embargo, eso no se cumplió y se acabó cambiando la imagen de forma muy pronunciada, provocando el malestar entre los devotos.

Los cambios, muy notorios entre los devotos

Inmaculada Jiménez no solo explicaba los trabajos que se han llevado a cabo con esta imagen, sino que ella misma es muy devota y miembro de esta hermandad.

“Con mucho dolor, como todos los sevillanos que se han acercado, porque queda media hora, como decíais, para que comience esa concentración, pero te puedo contar, hay una larguísima cola de devotos a las puertas de esta basílica de la Macarena para verla de cerca” empezaba contando.

“Desde el domingo por la mañana está expuesta en una veneración extraordinaria, es decir, está a ras del suelo para que los devotos y los hermanos la puedan ver de cerca, y son muchísimos los sevillanos que se están acercando a la basílica para comprobar si lo que ven en las fotos, si eso que han estado viendo estos días es cierto, y con los que hemos hablado que ya han salido de verla dicen, es como se viene reflejando en la foto, es ella pero no es ella” confesaba.

También para ella estos cambios son notorios, y alude a que “no se sabe muy bien qué se ha hecho, pero sí es verdad que hay cambios, y desde el domingo de la semana pasada a ayer, la Macarena pues se ha presentado a sus hermanos con hasta cuatro rostros diferentes”.