Javier de Antonio, presidente de CEEES: "De aquí al miércoles la gasolina y el diésel habrán subido otros 9 céntimos"

El conflicto con Irán continúa impulsando los precios de la gasolina y el diésel, llevando a los conductores a buscar alternativas para ahorrar. 'Herrera en COPE', con Sofía Buera y Olalla Pérez, se ha analizado esta situación, marcada por la escalada del barril de petróleo Brent, referencia en Europa, que ya cotiza cerca de los 105 dólares.

A pie de surtidor, en una gasolinera de un barrio de Madrid, los paneles ya reflejan esta tendencia. El incremento es especialmente llamativo en el diésel, que ha subido más de 25 céntimos hasta casi rozar los 1,90 euros, mientras que la gasolina ha aumentado alrededor de 10 céntimos en solo tres días.

Este aumento, provocado por la tensión internacional, es calificado por muchos conductores como "precipitado y abusivo". María Jesús, una de las afectadas, señala que "la subida es impresionante" y considera que se "abusa un poco". "Yo creo que habría depósitos suficientes como para no subir", opina.

La preocupación lleva a muchos a llenar los depósitos antes de que el precio siga subiendo. Algunos, como Antonio, afirman que lo han notado "bastante", mientras que Esther reconoce que busca opciones más asequibles como la moto y apela a un "consumo responsable" para que "las cosas fueran diferente".

Medidas para contener la escalada

Desde el sector, la preocupación es grande. Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha planteado en COPE dos medidas urgentes para contener esta escalada: reducir el IVA del combustible del 21% al 10% y limitar temporalmente al 50% el impuesto especial de hidrocarburos.

EFE Una persona reposta en una gasolinera de Madrid

Además, De Antonio advierte sobre otro factor que genera una gran inquietud: los ataques a infraestructuras petrolíferas clave como refinerías o depósitos. "Eso supone que de entrada ya tenemos un problema con la afluencia de petróleo al mercado", explica, y vaticina que la tendencia es que "de aquí al miércoles habrá otros 9 céntimos de subida".

Previsiones de los expertos

Con una subida media de entre 20 y 30 céntimos por litro, llenar el depósito ya se ha encarecido entre 10 y 15 euros. Carlos Cagigal, experto en el sector energético, advierte de que, cumpliéndose las previsiones más negativas, el petróleo podría alcanzar los 120 dólares por barril.

Ante esta situación, los ministros de finanzas del G7 debaten la liberación conjunta de reservas de petróleo. Sin embargo, Cagigal se muestra escéptico y considera que no solucionará nada. "No hay un problema de suministro (...), es un problema de precios, de mercado", asegura.

EFE Vista de una gasolinera en Madrid

La situación actual despierta el fantasma de la crisis energética de los años 80, aunque los expertos prefieren no hacer comparaciones. Advierten que, si bien hay similitudes a nivel geopolítico, la crisis actual "va a ser mucho más grave a nivel de repercusión de lo que puede ser una crisis, primero energética, luego económica y luego social".