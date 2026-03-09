Javier, gerente de una empresa de tejidos: "Estamos paralizados, ¿qué hago: espero o subo los precios? Si esto se alarga mucho, vamos a tener un problema"

La escalada de tensión en Oriente Próximo tras el ataque a Irán ha disparado todas las alarmas en la industria española. La jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ha desgranado en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos los efectos de una crisis que ya se nota en los costes energéticos y que amenaza con paralizar la producción en sectores clave para la economía nacional. Para ello, ha hablado con el duelo de una pequeña empresa de tintura de tejidos alicantino.

Sectores en alerta máxima

Lo cierto es que hay industrias especialmente sensibles al precio del gas. Los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos son uno de los ejemplos más claros: el gas representa el 90% de la energía que consumen y puede suponer hasta el 50% de sus costes, que ya se han duplicado en la última semana. A ellos se suman los productores de fertilizantes, que temen nuevas paradas de producción, así como la industria química, el acero, el vidrio y el cemento, impactando directamente en los materiales de construcción.

La preocupación también es palpable en la industria textil, donde las empresas de tintura y acabado son muy dependientes del gas. Como te mencionábamos al principio, es el caso de Javier, gerente de ACATEX, una pequeña empresa de tintura de tejidos en Alicante, quien expresa una incertidumbre total: "ahora mismo estamos que no sabemos qué hacer, estamos un poquito, pues, paralizados".

Si esto se alarga muchos meses, vamos a tener un problema a casi todos" Javier Gerente de ACATEX

La duda para empresarios como Javier es si aguantar esperando una estabilización o subir directamente los precios. El temor es evidente, ya que como él mismo advierte, "si esto se alarga muchos meses, vamos a tener un problema a casi todos". La paralización es la respuesta inmediata ante la falta de visibilidad.

Impacto en la inflación y la competitividad

El problema, como ha explicado Marta Ruiz, es que la energía "afecta a todos los sectores". El encarecimiento del transporte o de los fertilizantes impacta directamente en la cesta de la compra. De hecho, los analistas de FUNCAS ya auguran una inflación por encima del 3% a partir del verano si la crisis se enquista, además de un menor crecimiento para la economía española.

Este escenario es especialmente delicado para España, que ya sufre una inflación por encima de la media europea. Esta situación, según Ruiz, "nos hace menos competitivos", ya que no solo afecta a los consumidores, sino que complica la capacidad de exportación de las empresas españolas al encarecer sus procesos de producción frente a sus competidores.