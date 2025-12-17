La inteligencia artificial subirá el precio de los móviles por el encarecimiento de la memoria RAM

En el programa 'Herrera en COPE', el experto en tecnología Jorge Morla ha explicado junto a Alberto Herrera la actual crisis de la memoria RAM, un problema que afecta a cualquier usuario de dispositivos electrónicos. Según Morla, este es el primer síntoma de una posible crisis global de la electrónica que podría extenderse durante años, después de que en las últimas semanas el precio de la memoria RAM haya subido hasta un 170 por 100.

El apetito insaciable de la IA

La memoria RAM es la memoria de trabajo de los dispositivos, donde el sistema gestiona las aplicaciones abiertas y los procesos en segundo plano. El motivo de su encarecimiento tiene que ver directamente con la inteligencia artificial. Los centros de datos que operan modelos como ChatGPT, Gemini o Copilot necesitan "cantidades obscenas de memoria" de muy alto ancho de banda, lo que ha cambiado las reglas del mercado.

El 90 por 100 de la memoria mundial la producen solo tres empresas: Samsung, SK Hynix y Micron. Estas compañías han decidido priorizar la producción de memorias para inteligencia artificial, ya que es un mercado mucho más rentable. Como resultado, el sector del consumo ha pasado a un segundo plano, convirtiendo a los compradores en lo que Morla ha descrito como “ciudadanos de segunda”. Las fábricas han reducido al mínimo la producción para ordenadores y móviles, provocando una caída de la oferta y un aumento de los precios.

En este escenario irrumpe Sam Altman, el CEO de OpenAI, quien, según diversas fuentes, está firmando acuerdos confidenciales con estos fabricantes para asegurarse hasta 900.000 chips al mes, lo que representa el 40 por 100 de la aprobación mundial. Esta maniobra ha dejado al mercado temblando. “El resto las raspas, amigo”, ha sentenciado Morla sobre la escasez que esto genera para los demás.

Móviles más lentos y caros: un paso atrás

Los analistas vaticinan que en el próximo año veremos un retroceso en las prestaciones de los dispositivos de consumo, con la vuelta de móviles de 4 gigas de RAM o el regreso de portátiles a 8 gigas cuando ya se habían estandarizado los 16. Esto genera una paradoja: se necesita más memoria para ejecutar funciones de IA en los móviles, pero la propia IA está provocando que haya menos disponible. Para el experto, “es volver a un pasado que hemos superado”.

La conclusión de los expertos es que no hay una solución a corto plazo, ya que las empresas han comunicado que no van a abrir nuevas fábricas por ser un proceso lento y caro. Se estima que el mercado va a estar tensionado, por lo menos hasta 2028, lo que significa que “la era de memoria abundante y barata se se ha acabado”.

El peligro del coche conectado: el caso Porsche

Otro de los temas tratados ha sido el de los cientos de coches de Porsche en en Rusia que no pueden arrancar. El problema reside en el sistema de seguridad por satélite de la marca, llamado 'vehicle tracking system', que, al perder la conexión con los servidores, interpreta un intento de robo y bloquea el motor. Porsche suspendió sus operaciones en Rusia en 2022, por lo que no hay soporte técnico y se especula con la posibilidad de un ataque informático deliberado.

Este caso evidencia cómo los vehículos dependen más del software y de servidores externos, lo que los vuelve más frágiles ante ciberataques o fallos de conexión. Como ha señalado Morla, la tecnología “en parte nos facilita la vida, pero a la vez nos hace más vulnerables en otras situaciones”, ya que un componente digital no puede ser reparado por un mecánico tradicional.

Finalmente, Morla ha comentado la elección de la palabra del año por parte de Oxford: 'Ragebait', o 'cebo de ira'. Este término se refiere al contenido diseñado deliberadamente para enfadarte y generar una reacción emocional que impulse su viralidad. Según el experto, el algoritmo premia la emoción fuerte, por lo que la ira se ha vuelto rentable. Esta palabra sigue la tendencia de la elegida el año pasado, 'brain rot' (podredumbre cerebral), que también apunta a los efectos negativos de la tecnología en la sociedad.