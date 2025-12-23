Carlos Herrera vuelve a casa por Navidad en COPE

COPE da la bienvenida a la Navidad con una programación especial pensada para vivir estas fiestas sin perder de vista su verdadera esencia. Contenidos originales, ficción sonora, actualidad sociorreligiosa, con conexiones en directo desde el Vaticano, se suman a la información, el análisis y el entretenimiento habituales. Todo ello podrá seguirse en antena, en COPE.es, en la nueva app y en las redes sociales de la cadena.

La programación arrancaba este lunes 22 de diciembre con el ‘Especial Lotería de Navidad’, con Pilar Cisneros, Eva Revenga y Mónica Álvarez desde el Teatro Real, narrando en directo la emoción y la ilusión de uno de los actos que mejor marcan el inicio de la Navidad en España.

Noche de Paz, noche de radio

El 24 de diciembre, Carlos Herrera se convierte en anfitrión con el programa especial ‘Herrera en Familia en Navidad’, para compartir desde las 17:00 h historias, anécdotas y buena música para animar la antesala de la Nochebuena. Dará paso a la Misa del Gallo desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, de la mano de la corresponsal Eva Fernández.

Ese mismo día, además del tradicional mensaje de Su Majestad el Rey, COPE emitirá el especial ‘León XIV. Año 1’, con Silvia Martínez. Un repaso sonoro por el primer año de pontificado del nuevo Papa, al que seguirá de madrugada ‘Navidad en Tierra Santa’, con Sandra Asenjo narrando la realidad de estas fiestas desde su lugar de origen.

Al día siguiente, los principales programas de COPE se visten de Navidad y la cadena mantiene su apuesta por la ficción sonora con el tradicional cuento de Navidad: ‘La Nieve’.

Durante estos días, COPE seguirá paso a paso las celebraciones presididas por el Papa León XIV desde el Vaticano, incluida la Bendición Urbi et Orbi o el primer Ángelus de 2026, que se retransmitirá en directo el 1 de enero desde la plaza de San Pedro.

Además, Irene Pozo y Faustino Catalina ofrecerán toda la información sociorreligiosa en espacios como Iglesia Noticia y programas especiales como ‘Feliz Nochebuena’ o ‘La esperanza nace en Navidad’.

La Navidad partido a partido

En estas fechas el deporte no para, y el equipo número uno del deporte tampoco. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño retransmitirán los partidos y estarán atentos a toda la actualidad deportiva en ‘Tiempo de Juego’.

Tampoco faltarán las historias fuera del terreno de juego. El sábado 27 de diciembre, Alberto Herrera, desde las 20:00, junto a la historiadora Ana Velasco en ‘Habitar la posteridad’, ofrecerá una mirada curiosa y reveladora sobre la Navidad, las tradiciones que la rodean y su significado. Todo ello en un día en el que El Grupo Risa hará de las suyas y Álex Clavero se encargará de poner la música y el buen humor en una edición especial de ‘El Garito’.

A pocas horas de dar la bienvenida al nuevo año, José Ángel Cuadrado hablará de tendencias, tecnología y futuro en ‘Lo que viene en 2026’, Diego González y Beatriz Otín harán repaso de todo lo que nos ha dejado 2025 en ‘El año rándom’ y Ángela Sánchez intentará desvelar los hitos más destacados que marcarán el próximo año en ‘Imagina 2026’.

El día (y el año) terminarán con el ‘Especial Nochevieja’, con Ana Huertas y David Casado al otro lado del micrófono para hacer llegar a los oyentes la emoción del año nuevo y acompañar a aquellos que estén trabajando durante la entrada del nuevo año para que podamos celebrarlo.

Después de una noche mágica donde no faltará la cobertura de la Cabalgata, la guinda a la programación especial de Navidad será el día de Reyes. Tras el paso de sus Majestades de Oriente, ‘Herrera en COPE’ retransmitirá a partir de las 12.00 h el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño para cerrar estas fiestas y dar comienzo por fin al nuevo año.