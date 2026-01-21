García-Ayllón, ingeniero civil: "Se están abriendo las costuras del sistema porque está sometido a un estrés y eso es una cuestión que tenía que haberse planificado"

La tragedia en Adamuz (Córdoba) ha puesto de manifiesto las posibles carencias de la red de alta velocidad española. Así lo ha explicado Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, donde ha advertido que el sistema ferroviario está mostrando síntomas de agotamiento por la falta de una inversión en mantenimiento acorde al aumento del tráfico.

La investigación del accidente cuenta con un elemento clave: la grabación de la comunicación del maquinista, que forma parte de la caja negra del tren. En el audio, el conductor alerta al centro de control: “He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz. Comunicarle que es un descarrilamiento y está invadiendo la vía contigua”. Poco después, añade: “Y tengo incendio también, necesito abandonar la cabina [...], necesito que envíen, por favor, también el servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos”.

Síntomas de una "enfermedad" en la red

Para García-Ayllón, estos incidentes “son síntomas de una enfermedad, de un proceso que no estaba gestionándose bien”. El experto apunta a un “déficit de inversión en mantenimiento” como una de las causas principales. Según explica, la inversión se ha centrado en “construir nuevas vías, inaugurar nuevas estaciones y abrir nuevos destinos”, pero el mantenimiento se ha limitado a cumplir “los mínimos legales” sin adaptarse al incremento de tráfico derivado de la liberalización del servicio.

Esta situación ha provocado que la red esté sometida a una tensión sin precedentes en los últimos cinco años. En palabras del ingeniero: “Se están abriendo las costuras del sistema, porque el sistema está sometido a un estrés que hasta ahora no estaba sometido, y eso es una cuestión que tenía que haberse planificado y gestionado mucho mejor, evidentemente”.

Vibraciones y el estado de la vía

Un día antes del accidente, una usuaria de la línea Málaga-Madrid grabó un vídeo quejándose de las “vibraciones exageradas” del tren.

La pasajera, María Fernández, ha relatado en COPE su experiencia: “No fue ni medio normal, como digo yo, cuando tu coche hace un ruido así, lo llevas al taller corriendo”. En ese momento, confiesa, se sintió “asustada” y ahora, tras el siniestro, tiene “el corazón encogido”.

García-Ayllón considera que estas vibraciones son “otro indicador” y un síntoma más de la problemática. Afirma que en otros países con redes de alta velocidad, como China o Japón, estas situaciones “son completamente inasumibles, ya no solo por un estándar de calidad, sino por una situación de que el servicio no se puede asumir de esta manera”.

Joaquin Corchero Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España)

Sobre la posibilidad de que el fallo se deba a una soldadura defectuosa en el carril, el experto se muestra cauto. Aunque admite que es “un poco aventurado” afirmarlo sin un análisis pericial, reconoce que “parte de culpa de la vía seguro que va a haber”, ya que hay “indicios muy claros de que la vía no estaba en algunas condiciones”, como demuestran los vídeos de las vibraciones.

Una gestión que “hace perder credibilidad”

Finalmente, el director de Ingeniería Civil de la Politécnica de Cartagena ha cuestionado la transparencia del Gobierno y las últimas decisiones de Adif. Critica especialmente la reducción de velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea Madrid-Barcelona, una medida que “no tiene mucho sentido” y que se ha tomado sin criterios técnicos claros, según su opinión. “Eso hace perder credibilidad al sistema”, sentencia, recordando que hace solo unas semanas el ministro Óscar Puente aseguraba que esos trenes podrían circular a 350 km/h.