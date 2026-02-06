Rubén del Campo (AEMET): "La borrasca Marta provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, zonas ya muy castigadas por las precipitaciones de días previos"

Mientras España aún está pendiente de los efectos de la borrasca Leonardo, una nueva amenaza meteorológica se cierne sobre el país. Se trata de Marta, la séptima borrasca del año, que llega este sábado. En el programa 'La Linterna' de COPE, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha advertido de su virulencia, especialmente en el sur. Una situación que se agrava por la llegada de humedad desde la zona del Caribe que intensifica las precipitaciones.

Andalucía, epicentro de las inundaciones

La situación más crítica se vive en Andalucía, donde ya se ha confirmado la [muerte de una mujer en Sayalonga (Málaga)], cuyo cuerpo ha aparecido a un kilómetro de donde desapareció. En Córdoba, la crecida del río Guadalquivir, que roza los 6 metros, ha obligado a [cerrar los accesos al Puente Romano]. El caudal supera en más del doble el nivel de alerta roja.

El alcalde de la ciudad, José María Avellido, ha avisado de que la situación puede empeorar. Según ha explicado, el terreno ya no absorbe más agua y los desembalses deben continuar. Ha advertido que ""lo peor está por venir"" y que se espera una segunda ola, ""un segundo pico de crecida del río, que será superior a este"".

Mientras, en Grazalema (Cádiz), los técnicos analizan el acuífero que provocó la evacuación de sus vecinos. Una de ellas, Adela, ha descrito cómo la montaña ""rugía y vibraba"" justo antes del desalojo, con ""un golpe y la vibración"" que duraba apenas segundos. Los evacuados en Andalucía superan los 8.000 y los daños en carreteras ascienden a 500 millones de euros, con la atención centrada ahora en la provincia de Sevilla.

Extremadura y las Castillas, en vilo

En Extremadura, las lluvias han concedido una tregua que se aprovecha para desembalsar el agua acumulada. A pesar de que unos 800 vecinos han regresado a sus casas en Jerez de los Caballeros, la junta extremeña pide no confiarse. El alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, ha confirmado que los evacuados no pueden volver y ha advertido que se producirán ""algunos inconvenientes"" en la ciudad por la apertura de compuertas en pantanos como el de Orellana.

La preocupación se extiende a otras cuencas. En Talavera de la Reina, el río Tajo sigue en alerta roja, aunque la situación parece controlada. En Castilla y León, se vigilan 53 tramos del río Duero, especialmente en las provincias de Burgos, Salamanca y León. El meteorólogo José Antonio Maldonado ya advertía de que la borrasca Marta traería fuertes precipitaciones.

Galicia y la previsión de AEMET

Galicia también se recupera de los efectos de Leonardo, con más de 300 incidencias y una veintena de ríos bajo vigilancia. El río Miño ha llegado a triplicar su caudal habitual en Ourense, inundando tramos del paseo en Lugo, aunque la percepción de los vecinos es que la situación ""está normal, de momento. Ha estado más alto"". Toda la costa gallega permanece en alerta naranja por olas de hasta 7 metros.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha detallado la previsión para las próximas horas. La borrasca Marta, que podría traer vientos de más de 100 km/h, ""dejará temporal marítimo y rachas de viento muy fuerte, pero sobre todo provocará lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, en zonas ya muy castigadas por las intensas precipitaciones de días previos"".

El pronóstico no mejora a corto plazo. Según Del Campo, a partir del domingo, ""continuarán llegando frentes a nuestro país, con lluvias menos cuantiosas, pero que seguirán sumando litros en la mayor parte de la península, hasta al menos mediados de la próxima semana"". Ante esta situación, el Ministerio de Transportes ha anunciado el despliegue de 640 máquinas quitanieves en Madrid y Castilla y León.