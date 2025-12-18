Fernando Trías de Bes, consultor económico: "Puedes llegar a ahorrarte hasta 15.000 euros en IRPF si haces una buena planificación fiscal; hacerlo rápido es un error que cometemos todos"

La llegada del final de año supone para muchos una cuenta atrás para las celebraciones navideñas, pero también es una fecha clave para la planificación fiscal. El 31 de diciembre es el último día para aplicar ciertas deducciones que pueden rebajar considerablemente la factura en la próxima declaración de la renta. Para aclarar estas oportunidades, el economista Fernando Trías de Bes ha intervenido en el programa Herrera en COPE, donde ha explicado al presentador, Alberto Herrera, las claves para optimizar la situación fiscal.

Antes de detallar las deducciones, el economista ha aclarado la diferencia entre dos términos que a menudo se confunden: deducir y desgravar. Según Trías de Bes, aunque el efecto final es "pagar menos", conceptualmente no son lo mismo. "Cuando tú desgravas, lo que significa es que se resta del cálculo de la base sobre la cual te calcularán los impuestos", ha explicado. En cambio, una deducción "directamente de lo que te toca pagar puedes restar algo".

El error más común: actuar deprisa y corriendo

El principal error que cometen los contribuyentes es "actuar sin toda la información exacta" o tomar "decisiones rápidas para pagar menos sin mirar realmente el impacto global". Así lo ha advertido Trías de Bes, quien ha subrayado que la fiscalidad requiere "planificación". Según el economista, aunque dedicarle tiempo pueda parecer "un rollo", hacerlo bien puede suponer un ahorro muy significativo. "Según la retribución, entre 5.000 y15.000 euros te puedes ahorrar en IRPF", ha sentenciado.

Deducciones principales que se te pueden escapar

Una de las ayudas más importantes, aunque solo para quienes compraron su casa antes de 2013, es la deducción por inversión en vivienda habitual. Esta permite deducir hasta el 15% de las cantidades pagadas durante el año, con un límite de 9.040 euros. Trías de Bes ha recordado que es una deducción directa a cuota y ha sugerido una estrategia: "A veces, a final de año, te puedes plantear, oye, pues mira, hago una devolución adicional, una amortización anticipada, y entonces ahí tienes un ahorro fiscal importante".

En cuanto a los planes de pensiones, aunque el límite de aportación individual se ha reducido progresivamente hasta los 1.500 euros anuales, el experto considera que "compensa". Para alguien con ingresos de "25.000, 30.000 o 35.000 euros anuales", aminorar la base imponible en esa cantidad "algo te baja lo que tendrás que tributar".

Las donaciones a ONG también tienen ventajas fiscales notables, ya que la deducción va directa a la cuota. "Los primeros 250 euros que tú dones dan un 80% de deducción", ha detallado el economista. Esto significa que de 250 euros donados, Hacienda devuelve 200. Para Trías de Bes, es una forma de decidir el destino de parte del dinero: "Prefiero ese dinero, decidir yo dónde se dedica, que no sea el Estado".

La compra de un vehículo eléctrico nuevo antes de fin de año también tiene premio. La deducción es del 15% sobre una base máxima de 20.000 euros, lo que se traduce en un ahorro de hasta 3.000 euros en la cuota del IRPF. Este beneficio también se aplica a la instalación de puntos de recarga y a obras de rehabilitación energética en el hogar.

Salario en especie y ayudas autonómicas

Otra vía para optimizar la carga fiscal es el salario en especie. Trías de Bes ha aconsejado negociar con la empresa para el próximo año la inclusión de conceptos como cheques comida (exentos hasta 11 euros diarios), seguro médico (exento hasta 500 euros por persona), guardería (totalmente exenta) o ayuda en transporte (exenta hasta 1.500 euros anuales). Esto permite que parte del salario tribute menos o directamente no tribute.

Finalmente, el economista ha recordado que existen numerosas deducciones autonómicas que a menudo son desconocidas. Ha puesto como ejemplo los gastos educativos en Madrid, el nacimiento de hijos en Cataluña o los gastos escolares en la Comunidad Valenciana. Por ello, ha concluido que, además de informarse en las páginas oficiales, "vale la pena consultar a un fiscalista que por una visita tampoco te va a cobrar una gran cantidad, y eso lo vas a recuperar prácticamente seguro".