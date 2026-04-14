"Está justificado que Begoña Gómez se enfrente a un jurado popular por el delito de tráfico de influencias, aunque puede ser más sensible a un trato de favor"

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el de intrusismo laboral. El magistrado considera que, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se habrían tomado decisiones públicas favorables a la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

La reacción del presidente Pedro Sánchez desde China no se ha hecho esperar. "Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia, que la justicia haga justicia", ha declarado, mostrándose convencido de que "el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio". Por su parte, el Ejecutivo ha mostrado su "gran indignación", con críticas directas del ministro Félix Bolaños hacia el juez Peinado.

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Las claves del proceso judicial

Para analizar la vertiente jurídica, el programa ‘Herrera en COPE’ ha contado con el experto en Derecho Procesal y Penal, José Antonio Tuero. Según ha explicado a Jorge Bustos, la resolución del juez Peinado pone fin a la fase de investigación y da paso a la "fase intermedia", delimitando los hechos que pueden ser objeto de enjuiciamiento. Esta decisión, no obstante, "puede ser objeto de recurso por parte de las acusaciones y o la defensa".

Ante la posibilidad de que la defensa de Begoña Gómez intente dilatar el proceso, Tuero ha señalado que "puede recurrir ante la audiencia provincial", lo que podría "alargar el procedimiento". Sin embargo, ha aclarado que no se bloquea indefinidamente porque la justicia "acaba resolviendo estos recursos".

De hecho, ha recordado que la Audiencia Provincial ya ha intervenido previamente y, aunque "ha corregido algunos aspectos de la instrucción del juez Peinado", en lo medular "le ha permitido continuar con las investigaciones". En este sentido, ha afirmado que "las resoluciones de la superioridad, en este caso, pues han ido confirmando la tesis del del juez de de instrucción y que la investigación, pues, no no ha sido cuestionada ese respecto".

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),

Un jurado popular para Begoña Gómez

Una de las decisiones más controvertidas del juez Peinado es su propuesta de que sea un jurado popular, formado por nueve ciudadanos, quien juzgue a Begoña Gómez. Tuero ha confirmado que esta medida está perfectamente justificada, ya que el delito de tráfico de influencias "está previsto como que se enjuicie a través de la institución del jurado, en la propia ley orgánica del tribunal de jurado".

Preguntado sobre si un abogado defensor prefiere un jurado popular o un tribunal profesional, el experto ha explicado que "depende de cada abogado". Según Tuero, algunos se sienten más cómodos con un jurado porque "un jurado decide con una lógica más cercana al ciudadano, entiende mejor las historias claras y puede ser quizás más sensible a las ideas de de un trato de favor, por ejemplo, que un tribunal profesional". Este último, añade, "analiza con más rigor técnico" y está "más acostumbrado a casos complejos".

Eduardo Parra / Europa Press La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez

Sobre si finalmente se producirá la imagen de la esposa del presidente sentada en el banquillo, Tuero ha preferido no "aventurarse a decir lo que puede resolver la audiencia provincial". Sin embargo, ha matizado que, como la propia Audiencia Provincial "ha ido confirmando las resoluciones del juez de instrucción", tendría que cambiar de criterio, algo que, ha apuntado, "no es descartable".