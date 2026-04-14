Aurora García Moreno, neuropsicóloga: "El cerebro de una persona con Trastorno del Espectro Autista procesa la información de manera diferente, se centran en detalles muy pequeños"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha profundizado en la salud mental, abordando el Trastorno del Espectro Autista (TEA) con la ayuda de la neuropsicóloga Aurora García Moreno. El punto de partida ha sido el sobrecogedor testimonio de Rosa, madre de Immanuel, un joven diagnosticado con autismo, cuya historia de superación evidencia la importancia de un apoyo constante y de un diagnóstico a tiempo.

Rosa ha relatado cómo, desde la guardería, su hijo se "aislaba en un rincón, no se relacionaba con otros niños". El diagnóstico definitivo de TEA fue un "jarro de agua fría" para la familia, pero gracias a las terapias y el esfuerzo, el cambio fue "increíble". Por ello, insiste en la importancia de "pedir ayuda y acudir a especialistas cuanto antes", ya que el diagnóstico temprano del autismo es crucial para el desarrollo. Hoy, el propio Immanuel cuenta que, aunque de pequeño le costaba relacionarse, "hoy en día estoy bien, estoy genial y tengo muchos amigos".

Un cerebro que procesa el mundo en detalle

Para entender el TEA, la neuropsicóloga Aurora García Moreno ha explicado en 'La Linterna' que es "un cerebro con una manera de procesar la información de manera diferente". Según la experta, "se centran en detalles muy pequeños, tienen dificultad para integrar la información en un todo en general", lo que les otorga una sorprendente capacidad para percibir pequeños cambios a nivel táctil, visual u olfativo que para el resto pasan desapercibidos.

Las barreras no solo aparecen en el ámbito social, sino también en el educativo y profesional.

Estos rasgos, que no son exclusivos de la infancia, en ocasiones tardan en identificarse. De hecho, muchas mujeres han crecido sin diagnóstico y lo descubren ya en la edad adulta. Este procesamiento tan particular, ha añadido la psicóloga, "les lleva a conductas muy repetitivas, por lo que los cambios, sobre todo repentinos, les puede descolocar".

Cualquier discapacidad, con ayuda y con apoyo, siempre se hace más llevadera"

El papel clave de la familia y el entorno

García Moreno ha subrayado que "principalmente, el núcleo familiar" es lo que más favorece su bienestar, "porque favorece tanto su crecimiento como su adaptación". Un entorno familiar estructurado, con afecto y buena comunicación, permite "fomentar hábitos, rutinas diarias, y que se muestren con menor ansiedad ante cualquier cambio". El otro pilar fundamental es la escuela, que con una enseñanza adaptada y formación específica "les va a ayudar para comprender y para una mejora en su bienestar".

La asignatura pendiente: Inclusión laboral y social

A pesar de los avances, la inclusión real sigue siendo un reto, especialmente en el ámbito laboral. La neuropsicóloga ha sido tajante al afirmar que las personas con TEA no tienen las mismas oportunidades: "No. Y te digo, no, porque lo tengo día a día". Ha lamentado que, aunque muchos están "muy bien preparados", se enfrentan a "muchos retos y muchos obstáculos en la búsqueda de un empleo".

No están preparados para recibir y compartir trabajo muchos de ellos"

El ruido de los petardos, gran enemigo de personas con autismo

En su opinión, esto ocurre porque "no todas las empresas o lugares de trabajo disponen de las adaptaciones que pueden necesitar estas personas, e iría mucho más lejos, no están preparados para recibir y compartir trabajo muchos de ellos". En ocasiones, ha escuchado, es porque se les considera "una carga". En un contexto donde crece la preocupación social por fenómenos como el 'autismo digital' por la sobreexposición a pantallas, entender y atender las necesidades reales del TEA es más urgente que nunca.

La inclusión, ha defendido la experta, "comienza con la concienciación, con la comprensión y, sobre todo, con el respeto a las diferencias". Para ello, ha propuesto "campañas de sensibilización para desmitificar y acabar con muchos mitos", eliminando prejuicios. Rosa, la madre de Immanuel, lo resume en una frase cargada de sentido: "Creo que hay que ayudar y hay que tener un poquito de empatía. Cualquier discapacidad, con ayuda y con apoyo, siempre se hace más llevadera".

En la consulta, el abordaje es un "trabajo de equipo" entre la familia, el colegio y el propio paciente, ha explicado García Moreno. Se centra en el aprendizaje de habilidades sociales y en ayudarles a tomar conciencia de los pensamientos y emociones de los demás, un concepto conocido como "teoría de la mente". Un trabajo integral que, como demuestra el caso de Immanuel, da sus frutos y le permite decir con orgullo: "estoy bien".