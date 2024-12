¿Quién está detrás de los misteriosos drones de Nueva York y Nueva Jersey? El papel de China es más importante de lo que crees

Este fin de semana las redes sociales se han plagado de vídeos de personas en Nueva Jersey, también en Nueva York, que grababan lo que parecen drones.

Lo que pasa es que hay dos elementos, que surcan ahora mismo los cielos de Nueva Jersey y Nueva York y otras zonas también en Estados Unidos, uno es una forma redonda que es muy difícil descifrar por los vídeos que aparecen y luego son los drones, que se le acercan a esa forma.

Al preguntar al FBI o al Departamento de Seguridad Nacional, dicen que creen que no es una amenaza para la seguridad, pero que la realidad es que no saben de dónde sale.

¿Cómo es posible que un país que se gasta millones al año en defensa, no sepa decirle a los americanos que son esos drones?

En 'Herrera en COPE' hemos hablado con nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, para intentar responder a esta pregunta.

En primer lugar, ha recordado la noticia: "Los hechos son que desde hace un mes una serie de vecinos de Nueva Jersey y recientemente también de Nueva York, los dos estados que están juntos en la costa este, entre la ciudad de Nueva York y la de Washington, están compartiendo vídeos en redes sociales de algo que parecen drones, es decir, drones coordinados, algunos quietos, algunos que sobrevuelan.

Alamy Stock Photo Nueva York, imagen de archivo

Estos vecinos, muchos de ellos, han avisado a la policía porque los ven incluso desde sus casas y temen que les estén espiando, etcétera. Estos avistamientos de drones se han ido incrementando en las últimas semanas y ya hemos llegado a lo que yo calificaría, en algunos puntos, de histeria masiva".

Alandete se fijaba entonces en un hecho histórico: "Parece como cuando en la guerra de los mundos de Orson Welles en la radio a principios del siglo XX decían nos están invadiendo y la gente pensaba que les estaban invadiendo, ahora claro se ha empezado a avisar de que hay unos drones y que esto puede ser cualquier cosa y mucha gente ve drones cuando en realidad muchos de ellos son aviones".

La versión oficial del Gobierno

La gran pregunta es cuál es la versión oficial de la Casa Blanca y si esta es fiable: "El gobierno sí que dice que algunos de ellos, no todos, son drones. El problema que tenemos ahora es el de las redes sociales y la falta de control en los vídeos que se ponen y la veracidad de las cosas, pero hay vídeos que están un poco acelerados y parece que estén sobrevolando drones.

Segundo, el gobierno, a través de Alejandro Mallorca, es el secretario de Seguridad Nacional, ha dicho que varios de ellos sí son drones. Tercero, el Pentágono y la comunidad de inteligencia ha dicho que la gente no se debe preocupar".

¿Quién está detrás de los drones?

Con esto sobre la mesa, el periodista tiene su propia teoría: "A mí esto me lleva a pensar que ellos saben lo que es, que es algo que toca la seguridad nacional y que no pueden revelarlo para que no se entere un adversario extranjero.

Es decir, China está avanzadísima en drones, Irán está enviando drones a Rusia para que ataque a Ucrania, por supuesto que Estados Unidos tiene drones, normalmente los probará en medio del desierto, pero hay pruebas que dependen de que, ver si interfiere el software de los drones con las señales de las ciudades y qué mejor sitio para probarlos que cerca de Nueva York.

Esto es lo que yo entiendo de qué nos está diciendo en este momento la Casa Blanca, pero claro tampoco están afirmando esto de una forma clara y sin reparos".

El papel de los medios de comunicación

Por último, se han fijado en el papel que están jugando los medios de comunicación en esta situación: "No ayuda el hecho de que durante los pasados años haya habido audiencias en el Capitolio para hablar de objetos inexplicados y esferas. Hay gente de la Fuerza Aérea que ha tenido avistamientos extraños y esto se ha estado investigando en el Capitolio. Ha habido comisiones en público y en privado. Entonces, la gente ya piensa que se les está ocultando algo.

Lo que pasa es que aquí estamos de nuevo ante el gran problema de hoy en día, que es la labor de los medios, que está siendo impecable, que muchos se están informando y dando la información, pero luego estamos ante unas redes sociales y unas plataformas digitales completamente descontroladas.

Está habiendo mucha desinformación en las redes sociales, pero yo creo que los medios aquí lo que están haciendo es intentando calmar a la gente. Lo que pasa es que cada vez los medios tenemos una influencia más limitada por este auge de las redes y esto es lo que está facilitando este tipo de histeria colectiva".