Donald Trump irrumpe en la lucha entre Paramount y Netflix por adquirir Warner y elige bando: los lazos de la familia Ellison con la Casa Blanca

La batalla por el control de la industria del entretenimiento ha estallado con una guerra de ofertas entre Netflix y Paramount por la adquisición de Warner Bros. Según ha explicado el periodista Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE', Netflix lanzó el pasado viernes una oferta de 83.000 millones de dólares para comprar el gigante mediático, incluyendo su joya de la corona, la plataforma HBO.

La operación suponía un golpe directo a su competidor Paramount, propiedad de la familia Ellison, que también anhelaba hacerse con Warner. En respuesta, los Ellison han lanzado una OPA hostil de 108.000 millones de dólares para reventar la operación de Netflix y tomar el control de la compañía.

Alamy Stock Photo David Ellison

Una historia de éxito y multas

Esta lucha encarnizada tiene como protagonista a una empresa que nació de una anécdota. En 1995, Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en un videoclub de la cadena Blockbuster y, al devolverse tarde, recibió una multa de 30 dólares. Aquella penalización le llevó a idear, junto a su compañero Marc Randolph, un nuevo modelo de negocio.

Inspirándose en el modelo de Amazon, que por entonces vendía libros por internet, Hastings y Randolph decidieron crear una empresa para ofrecer películas a través de la red sin exponerse a penalizaciones. Así nació Netflix, que hoy cuenta con millones de clientes en todo el mundo y protagoniza la actual guerra de plataformas.

Alamy Stock Photo Warner Bros. Studio

El nuevo petróleo del siglo XXI

El sector del entretenimiento audiovisual se ha convertido en el petróleo del siglo XXI. Millones de suscriptores en todo el mundo pagan una cuota mensual, conformando un público perfecto para la publicidad. Solo en España, casi 7 de cada 10 hogares tienen contratada al menos una plataforma de streaming, y la mayoría está suscrita a dos o más.

Estas plataformas han transformado el consumo de televisión y ocio, especialmente tras la pandemia, periodo en el que se disparó el número de clientes. Tener una o varias suscripciones se ha convertido en un distintivo de clase media, "tan vital como el coche o las vacaciones en la playa", según Bustos. El fenómeno ha llegado a tal punto que en cualquier reunión social es habitual que surja la pregunta: "¿qué serie estás viendo?".

La guerra del streaming Del Kindle a Netflix: la era de la 'saturación' que nos paraliza ante la pantalla

La conexión política

Quien controla las plataformas, controla los contenidos y, por tanto, la influencia social y cultural, un poder que se perfeccionará con la inteligencia artificial. Este nivel de influencia atrae inevitablemente a la política. Las empresas implicadas no solo tienen plataformas, sino también grandes medios de comunicación: Paramount tiene la CBS y Warner es propietaria de la CNN.

Al poder político le interesa esa capacidad de influencia. En este contexto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha terciado en la guerra. Trump, que mantiene una guerra permanente con cadenas que cuestionan sus decisiones, no oculta su apuesta por la oferta de sus amigos, la familia Ellison, dueños de Paramount.

El propio yerno de Trump también está involucrado en la operación de Paramount, configurando lo que Jorge Bustos califica como "capitalismo de amiguetes". Si la operación tiene éxito, el control de importantes cadenas de información y entretenimiento quedaría en manos de socios cercanos al expresidente.