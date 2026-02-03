COPE
Podcasts
El Aguanis de Guasch
El Aguanis de Guasch

03 FEB 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Parece que el Albacete impidió que hoy tuviéramos un Madrid-Barça, digo parece porque con los sorteos de la Federación nunca se sabe…"

El Aguanís de Tomás Guasch
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:32 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 3 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking