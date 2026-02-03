"En la decisión de Arbeloa de dar días libres a los jugadores puede haber un mensaje de que no es Xabi Alonso, que si quieren descanso, van a tenerlo"

La decisión de Álvaro Arbeloa de conceder dos días y medio de descanso a la plantilla del Real Madrid ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol. La medida, que permite a los jugadores disfrutar de unas pequeñas vacaciones desde la tarde del domingo hasta el mediodía del miércoles, ha sido el tema central de discusión en programas como 'El Partidazo de COPE', donde las opiniones se han mostrado mayoritariamente en contra.

El debate surge en un momento clave. Aunque la plantilla del Real Madrid volverá a entrenar el miércoles, la mayoría de los tertulianos, incluyendo a Nacho Peña, Luis García, David Sánchez y Roberto Morales, se han posicionado en contra de la medida, argumentando que el equipo necesita precisamente lo contrario: trabajo.

La necesidad de trabajar el método Arbeloa

Uno de los argumentos más firmes en contra del descanso lo ha expuesto Roberto Morales. Según el periodista, el equipo atraviesa un momento en el que es crucial asimilar nuevas ideas. "Arbeloa lleva 6 partidos en 20 días", ha señalado, destacando que el técnico "no ha tenido tiempo de trabajar absolutamente nada de sus ideas sobre el campo". Para Morales, el equipo actual es "el Xabi Alonso 2 en el Madrid" y es imperativo que Arbeloa introduzca cambios, ya que el modelo anterior "se ha demostrado que no funciona".

Es el momento de implantar el método que quiere implantar en el Real Madrid"

EFE Arbeloa, en rueda de prensa

Esta opinión es compartida por otros analistas, que ven en estas dos semanas sin partidos una oportunidad de oro desperdiciada. Se ha insistido en que es el único periodo disponible para que el preparador físico, Pintus, pueda realizar un trabajo específico para mejorar el físico del Real Madrid. La sensación general es que se están malgastando las "únicas dos semanas para trabajar" en toda la temporada, sobre todo cuando el propio cuerpo técnico ha lamentado la falta de tiempo.

¿Un mensaje encubierto al vestuario?

Más allá del debate deportivo, ha surgido una teoría sobre un posible mensaje soterrado en la decisión de Arbeloa. Se recuerda que con Xabi Alonso los jugadores protestaban por la falta de descanso o por tener que viajar con más antelación. En este sentido, la concesión de días libres podría interpretarse como una declaración de intenciones del nuevo técnico: "Puede haber cierto mensaje aquí de que yo no soy Xabi Alonso, yo, si queréis descanso o conmigo, vais a tener descanso". Una estrategia para ganarse al vestuario que, sin embargo, choca con la necesidad actual del equipo, que parece requerir "más trabajo que descanso".

Si queréis descanso, conmigo vais a tenerlo"

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

Frente a las críticas, voces como la de Joseba Larrañaga defienden la medida, apuntando a la necesidad de un "reseteo mental" para un grupo que puede sufrir un bloqueo. Sin embargo, la imagen proyectada hacia el exterior es otro de los puntos de fricción. Se ha planteado que, aunque el descanso fuera necesario, el gesto hacia una afición "cabreada, mosqueada, barra indignada" es negativo, especialmente tras resultados adversos como la derrota ante el Benfica. Muchos creen que, aunque solo fuera por imagen, los jugadores deberían haber acudido a entrenar, tal como se analizó en Tiempo de Juego.

La polémica también ha puesto el foco en el comportamiento de algunos futbolistas, de los que se sospecha que aprovechan cualquier ventana de tiempo libre para viajar. "No aprovechen las 20 horas libres que tengan para cogerse el primer avión", ha criticado un tertuliano. Se ha señalado que los jugadores lesionados o aquellos que buscan ganar minutos, como se ha llegado a comentar sobre el rendimiento de algunas piezas clave del equipo, deberían haber estado en Valdebebas "dando ejemplo" y mostrando compromiso para acelerar su vuelta al equipo.