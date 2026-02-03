Dani Senabre, tras la nueva lesión de Ter Stegen con el Girona: "Algunos decían que el fichaje de Joan García por el Barcelona era una falta de respeto"

El periodista Dani Senabre ha analizado en 'El Partidazo de COPE' la mala fortuna de Marc-André Ter Stegen con la selección de Alemania. La reciente lesión del portero del Girona llega en el peor momento, justo cuando se le abría la puerta para ser titular y jugar en el equipo que entrena Miguel Ángel Sánchez. Senabre apunta que "parece que está escrito que nunca la portería de Alemania pueda ser suya".

Un gafe histórico con Alemania

El exportero azulgrana ha vivido una serie de catastróficas desdichas con el combinado nacional. "Cuando él empezó a destacar, Neuer estaba imparable", explica Senabre. Posteriormente, "cuando Neuer bajó mucho su nivel y él estaba en el nivel del mejor portero del mundo, no le llevaba el seleccionador de turno", añade el periodista.

La decisión del Barça que ahora cobra sentido

Más allá del drama personal del jugador, Senabre introduce una segunda reflexión que califica de "más cruel y secundaria". Esta situación da la razón a la dirección deportiva del FC Barcelona cuando fue criticada por fichar a Joan García, una decisión vista por algunos como una "falta de respeto a Ter Stegen".

Sin embargo, la lesión actual del guardameta con el Girona demuestra que el club azulgrana tenía motivos para dudar de su estado físico. "El tiempo ha dado la razón de que el Barça tenía dudas con el estado físico", concluye Senabre, validando una decisión que, aunque polémica en su momento, ahora se revela como una medida de precaución acertada.