Del Kindle a Netflix: la era de la 'saturación' que nos paraliza ante la pantalla

Vivimos en un mundo de sobreestimulación constante donde la oferta de entretenimiento nos termina saturando. Esta es la reflexión que la periodista Marta San Miguel ha compartido en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa ‘Herrera en COPE’. Una experiencia universal lo confirma: "a veces pasamos más rato tratando de elegir qué ver que lo que dura el capítulo de la serie que terminamos viendo".

El presagio de la abundancia digital

San Miguel ha recordado una anécdota personal para ilustrar esta idea, ocurrida hace años con el auge del libro digital. Un amigo suyo pidió un Kindle por reyes, ilusionado con la posibilidad de tener 500 títulos a un solo clic. La periodista, que aún escribe su carta en papel, redujo su lista de deseos a diez libros, de los cuales recibió ocho.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Saturación, por Marta San Miguel | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

La reacción de la comunicadora al ver el dispositivo de su amigo cargado de libros fue de agobio. "Cuando me lo enseñó, salivé, claro, pero por empacho, me saturé solo de verlo", ha confesado. Con el tiempo, ha añadido, su amigo dejó de leer un libro entero, víctima de esa misma parálisis por exceso.

Netflix y la saturación como norma

Esta misma sensación ha regresado esta semana con el anuncio de que Netflix ha comprado el catálogo de Warner. Aquellos 500 títulos del Kindle "se quedan en minucia comparado con lo que podríamos tener al alcance de un botón". Según San Miguel, hemos pasado de aprender a "navegar por la abundancia" a tener que navegar "en la saturación", un problema de tal magnitud que, según ha señalado, hasta Trump ha mencionado que "la cuota de mercado podría ser un problema".

Alamy Stock Photo Mando de televisión usando Netflix

El resultado de esta sobreoferta es una fatiga que muchos espectadores sienten. "No sé cuánto tardáis en elegir una película, pero a veces hay tanto que a mí se me quitan las ganas", ha afirmado la periodista. Finalmente, ha concluido con una nota de humor: "Estamos saturados, y no solo de casos de corrupción política, y eso que aún no han empezado las cenas de empresa".